Самолёт фон дер Ляйен подвергся вызванным Россией GPS-помехам. Садились по бумажным картам

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
x.com/vonderleyen

x.com/vonderleyen

ФОТО: пресс-фото

Самолёт, на котором президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направлялась в Болгарию, подвергся намеренно вызванным Россией помехам в системе навигации GPS, сообщила в понедельник Еврокомиссия, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Как подтвердили газете Financial Times три осведомлённых должностных лица, инцидент расценивается как операция российского вмешательства.

По словам одного из источников, GPS не работал в зоне аэропорта Пловдива. После часового кружения над аэропортом пилот принял решение садиться в ручном режиме, используя бумажные карты, добавил собеседник издания.

"Это было бесспорное вмешательство," — подчеркнул другой чиновник.

Служба авиадиспетчерской связи Болгарии подтвердила Financial Times, что такой инцидент имел место.

"С февраля 2022 года наблюдаются серьёзные случаи глушения [GPS], а в последнее время — подмена сигналов," — говорится в заявлении службы авиадиспетчеров Болгарии.

"Мы хорошо знаем, что угрозы и запугивание — это обычная часть враждебных действий России, — заявил представитель Еврокомиссии. - Это ещё больше укрепляет нашу непоколебимую решимость усиливать оборонные возможности и поддерживать Украину".

В воскресенье фон дер Ляйен летела из Варшавы в Пловдив, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желясковым и посетить завод боеприпасов.

После визита президент Еврокомиссии без проблем покинула Пловдив тем же самолётом.

#урсула фон дер ляйен
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • З
    Злой
    1-го сентября

    А кто это?

    28
    5

