Военную операцию США замаскировали поиском «Титаника» 0 634

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Военную операцию США замаскировали поиском «Титаника»
ФОТО: Global Look Press

США очень не хотели, чтобы о реальных целях секретной экспедиции узнали в СССР.

Власти США в 1985 году организовали поиски корабля «Титаник», чтобы замаскировать тайную военную операцию с субмаринами. Об этом в интервью CNN заявил океанолог Роберт Баллард.

Экспедиция Балларда обнаружила останки «Титаника» 1 сентября 1985 года. Спустя 40 лет после этого события ученый признался, что не мог найти финансирование для поиска затонувшего в 1912 году корабля. Однако системами глубоководной визуализации Роберта Балларда заинтересовались Военно-морские силы США (ВМС США). В результате экспедиция Балларда стала прикрытием для секретной военной операции.

Океанолог рассказал, что получил поддержку американских военных после того, как убедил их, что вместе с поисками «Титаника» его команда займется сбором сведений о затонувших подлодках «Трешер» и «Скорпион». «В то время люди, по крайней мере многие, не знали, что поиски "Титаника" были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки», — сообщил Баллард. По его словам, власти США очень не хотели, чтобы о секретной экспедиции узнали в СССР.

Также ученый рассказал, что изучение останков «Скорпиона» помогло ему обнаружить место гибели «Титаника». Он обратил внимание, что крупное судно после затопления оставило после себя длинную цепь из обломков, хотя раньше считалось, что они будут сгруппированы в одном месте. «Более тяжелые объекты сразу опускались на дно, но легкие погружались медленнее», — объяснил специалист.

#сша #ссср
