Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Индия собралась нарастить поставки одной продукции в Россию из-за давления США 0 3567

В мире
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Индия собралась нарастить поставки одной продукции в Россию из-за давления США
ФОТО: Youtube

Reuters: Индия намерена нарастить экспорт фармацевтики в РФ из-за давления США.

Индийские фармацевтические компании активно занялись поиском альтернативных рынков сбыта для своей продукции на фоне резкого повышения импортных пошлин США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В качестве одного из вариантов индийские компании рассматривают российский рынок. Среди других перспективных направлений они выделяют Бразилию и Нидерланды, уточняют собеседники агентства.

Индийская фармацевтическая продукция, в отличие от других товарных категорий, освобождена от 50-процентных пошлин США. Однако неизвестно, как сложится ситуация в дальнейшем. На этом фоне в местной фармацевтической отрасли усиливаются тревожные настроения. Поиск альтернативных рынков сбыта представляется отраслевым компаниям вариантом подстраховки.

У индийских фармацевтов есть потенциал для увеличения экспорта на новые рынки на 20 процентов к нынешнему уровню, утверждают источники агентства в деловых кругах. Увеличение доли компаний из азиатской страны на рынках РФ, Бразилии, Нидерландов и других стран может снизить их зависимость от сбыта в США, резюмируют они.

Повышенные пошлины США в отношении ряда категорий индийских товаров вступили в силу в конце августа. Поводом для резкого увеличения тарифов послужили продолжающиеся закупки российской нефти. В администрации Белого дома неоднократно предупреждали Нью-Дели, что импорт энергоресурсов из РФ финансирует продолжение боевых действий на Украине.

В Торгово-промышленной палате азиатской страны предупредили, что ужесточение таможенной политики США может привести к сокращению суммарного экспорта Индии на 10-15 процентов. Под угрозой могут оказаться миллионы рабочих мест. На этом фоне в бизнес-организации призвали местное правительство и профильные ведомства как можно скорее найти альтернативные рынки сбыта для индийской продукции.

Читайте нас также:
#индия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 176
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 297
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 497

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 23
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 20
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 27
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 16
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 52
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 59
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 23
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 20
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео