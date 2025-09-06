Бельгия не будет передавать замороженные российские активы, несмотря на Еврокомиссию — Прево

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево повторил, что его страна решительно выступает против перевода замороженных российских активов, хранящихся в основном в бельгийских банках, в помощь Украине.

Прево заявил в интервью The Europe Conversation на Euronews, что его правительство по-прежнему решительно выступает против этой идеи - несмотря на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая несколько дней назад, находясь в Эстонии, вновь подняла этот вопрос.

"Откровенно говоря... конфискация этих российских суверенных активов - это не вариант для Бельгии", - сказал он.

Около 200 миллиардов евро российских средств обездвижены в рамках западных санкций, введенных в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Большая часть денег хранится в депозитарии Euroclear, на который распространяется законодательство ЕС о финансовых рынках. По словам Прево, нарушение правил даже в случае экзистенциальной войны оставит Бельгию и ЕС незащищенными, поскольку финансисты могут пересмотреть свои инвестиции в них в будущем.

"Это было бы очень плохим сигналом для других стран по всему миру. Некоторые из них также имеют суверенные активы в Брюсселе или в других местах в Европе", - сказал он.

Он сказал, что правительство "рассматривало возможность" конфискации обездвиженных активов и пришло к выводу, что это "подорвет" уверенность и доверие к евро.

По его словам, это может "вызвать огромные негативные последствия, системные последствия для доверия к европейским финансовым услугам".

Однако ЕС и союзники Украины, такие как Великобритания, упорно продолжают придерживаться этой идеи, поскольку это означает, что за войну будет расплачиваться Россия, а не Европа или Украина.

"Мы также продвигаем работу по использованию российских замороженных активов, потому что ясно, что хищник должен заплатить за то, что он сделал", - сказала глава ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Альтернативным планом, исходящим из Великобритании, является потенциальная передача активов в отдельный инвестиционный фонд.

Но Прево также исключил эту возможность.

"Возможно, изменение стратегических инвестиций в нынешние активы, замороженные в Брюсселе, также не является вариантом для Бельгии, потому что, когда мы анализировали эти два варианта, многие эксперты говорили о высоком риске, как юридическом, так и финансовом, который может возникнуть, если мы примем решение о конфискации", - сказал он.

"Именно поэтому я заявляю, что Бельгия не пойдет на такой риск, и уж точно не в одиночку".

Бельгийский вклад в "Коалицию желающих"

Кроме того, Прево сказал Euronews, что Европе нужны "рамки" от США относительно силы и глубины гарантий безопасности, которые они готовы предоставить Украине.

Он сказал, что это "правда", что в администрации Трампа есть "несколько" изменений планов и "способов мышления", когда речь идет о войне на Украине.

Он призвал Трампа четко обозначить обязательства и предложения США в рамках послевоенной Украины.

"Важно иметь твердые обязательства на бумаге, чтобы быть уверенными в том, чего мы можем ожидать и что будет выгодно Украине", - сказал он.

Бельгия входит в состав "Коалиции желающих" и будет вносить свой вклад наряду с 26 странами, обязавшимися направить войска или технику в послевоенную Украину. Прево заявил, что детали еще не уточнены, но отметил, что "поддержка будет в основном касаться самолетов", и Бельгия также "сможет внести свой вклад в усилия по разминированию".

Доверие к внешней политике ЕС "рушится", говорит Прево

Бельгийский министр также заявил, что его правительство приняло решение признать Палестину и прекратить торговлю с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу из-за "военных преступлений" в Газе.

"Дети, женщины, весь народ и многие горожане голодают. Это совершенно неприемлемо. И я напоминаю израильскому правительству, что отрезание любой гуманитарной головы - это военное преступление", - сказал он.

Прево также осудил ЕС за бездействие, заявив, что доверие к внешней политике ЕС "рушится" из-за Израиля.