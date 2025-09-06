Учитывая заигрывания премьер-министра Индии Нарендры Моди с главой российского режима Владимиром Путиным, такое событие вызывает удивление. Однако Индия предложила установить скульптуру Ганди в Эстонии уже несколько лет назад, еще до начала войны в Украине и сближения России и Индии.

Старейшина района Мустамяэ Марья-Лийза Вейсер (партия «Отечество») сказала, что соответствующее соглашение было заключено задолго до ее вступления в должность.

«Решение об установке памятника Махатме Ганди было принято предыдущей горуправой. Лично я отмечу, что не одобряю флирт нынешнего индийского руководства с путинской Россией», - сказала Вейсер.

Официальное открытие скульптуры запланировано на следующий месяц. «Памятник Ганди планируется официально открыть в начале октября. Мероприятие будет посвящено 156-летию со дня рождения Ганди 2 октября, который также считается Днем ненасильственного сопротивления. На мероприятие приглашаются все желающие, и подробности мы сообщим ближе к дате», - пообещала советник по прессе МИД Эстонии Керстин Мересмаа.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в 2021 году провел гостендер на подготовку основания для памятника и благоустройство территории. Общая стоимость работ составила 160 000 евро, из которых почти треть - 50 000 евро - оплатило Министерство иностранных дел.

Путин и Моди подтвердили и укрепили теплые отношения между Индией и Россией совсем недавно на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине в Китае, где Путин принимал Моди в своем лимузине как минимум в течение часа. Позже Моди заявил, что ждет Путина с визитом в Индию в конце года.