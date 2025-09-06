Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Таллине появился памятник Махатме Ганди, многие недовольны 0 448

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
Postimees
В Таллине появился памятник Махатме Ганди, многие недовольны

В столичном районе Мустамяэ незаметно появилась скульптура национального героя Индии - Махатмы Ганди.

Учитывая заигрывания премьер-министра Индии Нарендры Моди с главой российского режима Владимиром Путиным, такое событие вызывает удивление. Однако Индия предложила установить скульптуру Ганди в Эстонии уже несколько лет назад, еще до начала войны в Украине и сближения России и Индии.

Старейшина района Мустамяэ Марья-Лийза Вейсер (партия «Отечество») сказала, что соответствующее соглашение было заключено задолго до ее вступления в должность.

«Решение об установке памятника Махатме Ганди было принято предыдущей горуправой. Лично я отмечу, что не одобряю флирт нынешнего индийского руководства с путинской Россией», - сказала Вейсер.

Официальное открытие скульптуры запланировано на следующий месяц. «Памятник Ганди планируется официально открыть в начале октября. Мероприятие будет посвящено 156-летию со дня рождения Ганди 2 октября, который также считается Днем ненасильственного сопротивления. На мероприятие приглашаются все желающие, и подробности мы сообщим ближе к дате», - пообещала советник по прессе МИД Эстонии Керстин Мересмаа.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в 2021 году провел гостендер на подготовку основания для памятника и благоустройство территории. Общая стоимость работ составила 160 000 евро, из которых почти треть - 50 000 евро - оплатило Министерство иностранных дел.

Путин и Моди подтвердили и укрепили теплые отношения между Индией и Россией совсем недавно на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине в Китае, где Путин принимал Моди в своем лимузине как минимум в течение часа. Позже Моди заявил, что ждет Путина с визитом в Индию в конце года.

Читайте нас также:
#эстония #индия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 173
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 336
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 182
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 199

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 4
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 25
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 24
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 26
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 48
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 44
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 4
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 25
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео