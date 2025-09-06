Baltijas balss logotype
Владимир Мединский в 55 лет займет ведущую роль в Кремле

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Владимир Мединский в Риге на открытии мемориальной доски писателю Пикулю, ныне снятой Рижской Думой.

Владимир Мединский в Риге на открытии мемориальной доски писателю Пикулю, ныне снятой Рижской Думой.

Амбициозный чиновник продолжает карьерный рост.

Владимир Мединский может стать замглавы Администрации президента России вместо Козака. Он уже занимается переговорным процессом на Украине и усиливает свои позиции.

Владимир Мединский может стать заместителем руководителя администрации президента, заняв вакансию Дмитрия Козака, в случае перехода последнего на должность полпреда в Петербурге,рассказали «Незыгарю» источники, близкие к Кремлю.

По их словам, решение примут в ближайшее время. Уход Козака на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе не приведет к резкому усилению Сергея Кириенко — Владимир Путин, как отмечает один из собеседников, не хочет ломать систему сдержек и противовесов в администрации. На этом фоне фигура Мединского выглядит «балансирующей».

Владимир Мединский с 2022 года участвует в переговорах с Украиной, и его возможное повышение источники называют «логичным продолжением» этой роли. В статусе заместителя главы он, скорее всего, сосредоточится на украинском направлении, а также получит в ведение блок образования и культуры. Скорее всего, под его начало перейдет и управление по работе с общественными проектами, которым сейчас руководит Сергей Новиков.

Бывший министр культуры занимает пост помощника президента с 2020 года. В последние годы он последовательно наращивал аппаратное влияние: в 2021 году возглавил Межведомственную комиссию по историческому просвещению и стал ключевым проводником курса на «военно-патриотическое воспитание». Под его редакцией был выпущен единый школьный учебник истории, в котором, по словам собеседников «Незыгаря», «идеология окончательно вытеснила образование».

Весной 2022-го Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Тогда его воспринимали как фигуру второго ряда, но сам Мединский использовал ситуацию для укрепления своих позиций. «Он был выдвиженцем Путина; Мединский имеет огромное влияние на президента в украинской повестке», говорит источник.

В феврале 2025 года Мединский возглавил Союз писателей России, что окончательно закрепило его в статусе одного из главных идеологов страны. «У него большие амбиции. В гонку преемников он не играет, но серым кардиналом быть хочет — новым Сусловым, только в современных реалиях», — говорит один из собеседников.

При этом, добавляют собеседники, в отличие от Михаила Суслова, Мединский не чужд материальных интересов и активно строит собственную ресурсную базу. «Он вошел во вкус и строит долгосрочные планы», — резюмирует другой источник.

Мединского смело называют возможным сменщиком Сергея Кириенко, который будет заниматься новыми территориями и выстраиванием отношений с ближнем зарубежьем. Не исключено, что к Мединскому со временем перейдет блок внутренней политики и он будет руководить избирательной кампанией в Государственную Думу. «Сейчас Владимир Мединский более близкий чиновник к Путину,чем Сергей Кириенко. Путин и Мединский говорят буквально на одном языке», говорят источники Telegram.

Видео