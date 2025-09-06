Владимир Мединский может стать замглавы Администрации президента России вместо Козака. Он уже занимается переговорным процессом на Украине и усиливает свои позиции.

Владимир Мединский может стать заместителем руководителя администрации президента, заняв вакансию Дмитрия Козака, в случае перехода последнего на должность полпреда в Петербурге,рассказали «Незыгарю» источники, близкие к Кремлю.

По их словам, решение примут в ближайшее время. Уход Козака на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе не приведет к резкому усилению Сергея Кириенко — Владимир Путин, как отмечает один из собеседников, не хочет ломать систему сдержек и противовесов в администрации. На этом фоне фигура Мединского выглядит «балансирующей».

Владимир Мединский с 2022 года участвует в переговорах с Украиной, и его возможное повышение источники называют «логичным продолжением» этой роли. В статусе заместителя главы он, скорее всего, сосредоточится на украинском направлении, а также получит в ведение блок образования и культуры. Скорее всего, под его начало перейдет и управление по работе с общественными проектами, которым сейчас руководит Сергей Новиков.

Бывший министр культуры занимает пост помощника президента с 2020 года. В последние годы он последовательно наращивал аппаратное влияние: в 2021 году возглавил Межведомственную комиссию по историческому просвещению и стал ключевым проводником курса на «военно-патриотическое воспитание». Под его редакцией был выпущен единый школьный учебник истории, в котором, по словам собеседников «Незыгаря», «идеология окончательно вытеснила образование».

Весной 2022-го Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Тогда его воспринимали как фигуру второго ряда, но сам Мединский использовал ситуацию для укрепления своих позиций. «Он был выдвиженцем Путина; Мединский имеет огромное влияние на президента в украинской повестке», говорит источник.

В феврале 2025 года Мединский возглавил Союз писателей России, что окончательно закрепило его в статусе одного из главных идеологов страны. «У него большие амбиции. В гонку преемников он не играет, но серым кардиналом быть хочет — новым Сусловым, только в современных реалиях», — говорит один из собеседников.

При этом, добавляют собеседники, в отличие от Михаила Суслова, Мединский не чужд материальных интересов и активно строит собственную ресурсную базу. «Он вошел во вкус и строит долгосрочные планы», — резюмирует другой источник.

Мединского смело называют возможным сменщиком Сергея Кириенко, который будет заниматься новыми территориями и выстраиванием отношений с ближнем зарубежьем. Не исключено, что к Мединскому со временем перейдет блок внутренней политики и он будет руководить избирательной кампанией в Государственную Думу. «Сейчас Владимир Мединский более близкий чиновник к Путину,чем Сергей Кириенко. Путин и Мединский говорят буквально на одном языке», говорят источники Telegram.