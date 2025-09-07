Урсулу фон дер Ляйен могут ждать два новых вотума недоверия

Леворадикальные и ультраправые фракции готовят два разных предложения о вынесении недоверия Комиссии. Первое голосование ожидается в октябре.

Урсула фон дер Ляйен пережила голосование о недоверии в Европейском парламенте перед летними каникулами, но, похоже, вскоре ей придется столкнуться с двумя новыми голосованиями.

Группы "Левые" и "Патриоты за Европу" работают над двумя разными предложениями о вотуме недоверия, направленными на свержение Комиссии, которые будут внесены на рассмотрение в ближайшие недели, как только будет достигнут минимальный порог подписей.

Предложение о вотуме недоверия может быть вынесено на голосование на пленарном заседании, если его поддержит каждый десятый евродепутат, то есть не менее 72 членов парламента. После того как их подписи будут проверены и подтверждены службами парламента, председатель, согласно регламенту, должен немедленно уведомить об этом законодателей. Пленарные дебаты по вопросу о доверии исполнительной власти ЕС должны быть назначены не позднее чем через 24 часа после этого.

Левые против фон дер Ляйен

Представитель группы "Левые" Томас Шеннон заявил в пятницу, что работа по вынесению вотума недоверия "идёт полным ходом". Фракция единодушно поддерживает вотум недоверия, поскольку не согласна с политикой Урсулы фон дер Ляйен на всех уровнях, сказал он Euronews. Комиссия идёт против всего, за что мы выступаем, жертвуя правами работников и разрушая "Зелёную сделку".

Согласно внутренним источникам, бездействие ЕС в отношении ситуации в Газе и соглашение, подписанное с МЕРКОСУР, являются причинами недовольства левых сил, в состав которых входят такие партии, как "Непокорённая Франция", испанская "Подемос" и итальянское "Движение 5 звезд".

В группу входят 46 евродепутатов, а это значит, что для достижения порога необходимо еще 26 подписей. "Левые" принципиально не будут просить поддержки у ультраправых "Патриотов за Европу" или европейских консерваторов и реформистов, которые, в свою очередь, не заинтересованы в поддержке каких-либо левых инициатив.

Недостающие подписи должны исходить от социалистов, либералов "Обновляя Европу" или "зелёных". Представители всех этих фракций подчеркнули на брифинге в пятницу, что обсуждение вотума недоверия каждые два месяца не является идеальным сценарием для Европарламента.

Однако убедить отдельных евродепутатов легче, чем целые фракции, сообщили Euronews источники в парламенте.

Действительно, некоторые евродепутаты от "зелёных" уже присоединились к предложению провести голосование о недоверии. Итальянская делегация "зелёных", состоящая из 4 евродепутатов, подпишет и проголосует за вотум недоверия, а также будет работать над тем, чтобы другие члены группы поддержали его, сказал на брифинге евродепутат Леолука Орландо.

Другие источники из фракции "зелёных" сообщили Euronews, что это вотум недоверия будет рассмотрен, но только после выступления Урсулы фон дер Ляйен в среду в Страсбурге с докладом О положении Союза, в котором будут обозначены политические приоритеты Комиссии.

"Патриоты" скоро снова попытают счастья

На другом краю политического спектра группа "Патриоты за Европу" также готовит аналогичный план.

Ультраправая политическая сила, в которую входят французское "Национальное объединение", венгерский "Фидес" и итальянская "Лига", планирует организовать новый вотум недоверия после провала предыдущего, перед летними каникулами.

Пресс-секретарь фракции Алонсо де Мендоса не назвал сроков во время пресс-брифинга в парламенте, но, согласно внутренним источникам, проект вотума недоверия может быть представлен очень скоро.

На самом деле "Патриотам" не нужна помощь других групп, чтобы вынести вотум недоверия. Если все их 85 членов подпишут инициативу, порог будет достигнут, и голосование состоится.

Согласно правилам Европарламента, если в течение двух предыдущих месяцев на голосование уже выставлялся вопрос о недоверии, новое подобное предложение должно быть внесено большим числом евродепутатов, равным как минимум одной пятой от общего числа.

Это означает, что "Левые" и "Патриоты", вероятно, будут соревноваться за право выдвинуть своё предложение раньше конкурентов. Первые могут вынести его на голосование уже в октябре: председатель парламента должен объявить о вотуме недоверия сразу после его получения, а дебаты и голосование должны быть назначены на одно и то же пленарное заседание.

В то время как внести предложение о порицании относительно легко, свергнуть Европейскую комиссию в ходе парламентского голосования сложнее. Вотум недоверия принимается большинством в две трети голосов, что представляет собой большинство членов парламента. В прошлый раз вотум поддержали только 175 евродепутатов, что далеко не соответствует минимальному необходимому числу.