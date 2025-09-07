Хотя граница закрыта, россияне продолжают переезжать в Финляндию

Россияне продолжают переезжать в Финляндию, несмотря на закрытие восточной границы. Тем не менее по сравнению с 2019 годом число заявлений от россиян на вид на жительство заметно сократилось, пишет Yle.

По данным Миграционной службы Финляндии, к июлю этого года 355 россиян получили вид на жительство, например, по учебе. На трудовом основании разрешение получили еще 300 человек.

Тем не менее количество заявлений на получение вида на жительство от россиян заметно снизилось по сравнению с 2019 годом.

Число первичных заявлений по учебе сократилось вдвое. Количество обращений по трудоустройству уменьшилось почти настолько же.