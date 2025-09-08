Как сообщила пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии, вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо.

У вертолета не было плана полета, а транспордер (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал) был выключен.

Вертолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии около четырех минут.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел вручило ноту поверенному в делах посольства России в Эстонии.

Это было третье за год нарушение воздушного пространства Эстонии российским летательным аппаратом.