В мире
Дата публикации: 08.09.2025
Днем 7 сентября вертолет Российской Федерации нарушил воздушную границу Эстонии.

Как сообщила пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии, вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо.

У вертолета не было плана полета, а транспордер (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал) был выключен.

Вертолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии около четырех минут.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел вручило ноту поверенному в делах посольства России в Эстонии.

Это было третье за год нарушение воздушного пространства Эстонии российским летательным аппаратом.

  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го сентября

    Слепой это увидал и глухому рассказал!

    7
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го сентября

    Писец. Нарушил своим выхлопом климатический баланс страны. Теперь придётся требовать компенсацию... 😁

    7
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го сентября

    У Культтурной Автономии Эстония нет никаких гос границ. Куйню не пишите

    10
    3
