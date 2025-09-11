Почему американская ПРО не сработала во время удара по Дохе

В мировой прессе по-прежнему активно обсуждаются вопросы, порожденные израильским ударом по руководству ХАМАС в Дохе. Катар, ближайший союзник США в регионе, не сумел отразить израильскую атаку на своей территории.

По информации агентства AP, у Катара имеются различные системы ПВО американского производства - включая батареи Patriot и THAAD, такая же система есть и в Израиле и используется для перехвата баллистических ракет.

В своей речи премьер-министр Катара Мухаммад а-Тани заявил: "Израильский враг использовал оружие, которое не было засечено радаром". А-Тани не уточнил, о каком оружии идет речь, но предполагается, что израильские истребители выпустили ракеты дальнего действия, которые позволяют поразить цель, не заходя в воздушное пространство Катара. По данным AP, такая атака могла быть осуществлена из воздушного пространства Персидского залива.

В своей речи в Дохе премьер-министр Катара обвинил: "Катар подвергся израильской террористической атаке, цель которой - подорвать стабильность и безопасность в регионе. Мы достигли критического момента - на эти действия должен быть ответ". Каким будет этот ответ - пока неясно, и Катар не предоставляет информации о его характере. Он может быть дипломатическим - например, на заседании Совбеза ООН - или военным, хотя шансы на это весьма малы.

Тем временем в Доху прибыл президент ОАЭ Мухаммад бин Заид, а позже ожидается приезд наследного принца Иордании Хусейна бин Абдаллы. 11 сентября в столицу Катара прибудет и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, сообщил осведомленный источник агентству Reuters.

Среди трех ключевых арабских государств Персидского залива Катар имеет самую малочисленную армию. Около 15 тысяч военнослужащих служат в вооруженных силах Катара, включая гвардию эмира. С 2013 года в Катаре существует обязательный призыв для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, продолжительность службы составляет от четырех месяцев до года - в зависимости от уровня образования и профессиональной подготовки.

Женщины могут добровольно поступать на военную службу, включая офицерские и летные должности. Несмотря на обязательную службу, по данным ЦРУ, Катар нанимает иностранных наемников, чтобы восполнить нехватку личного состава. Большая часть сухопутных войск арабских государств Персидского залива - это наемники. Точные цифры считаются государственной тайной, поскольку ни одна из стран не хочет в этом признаваться. Большинство наемников прибывает из Пакистана, часть - из Иордании.

Катар модернизировал свою армию после кризиса с Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ в середине прошлого десятилетия - это привело к масштабной программе обновления вооруженных сил. Основным бенефициаром оказались ВВС. В 2017 году у Катара было 12 старых истребителей , их число увеличилось на несколько десятков новых самолетов из Франции, Британии и США, и может вырасти до примерно 100 единиц. Также сухопутные силы Катара пополнились танками, бронемашинами и артиллерией - преимущественно из Германии и Турции. Параллельно ВМС Катара получили корветы и корабли из Италии и Турции.