Британский принц Гарри приехал в Киев по приглашению украинского правительства. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation планируют разработать новые инициативы по поддержке реабилитации раненых с целью оказания помощи во всех регионах страны.

«Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления», — сказал принц в интервью изданию.

Ранее новая глава МИД Великобритании Иветт Купер выбрала Украину первой страной для своего визита. По ее словам, она решила посетить республику в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку ее безопасность критически важна для безопасности Великобритании.