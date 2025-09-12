Китай раскритиковал Великобританию

Посольство КНР в Лондоне выступило против новых санкций, введенных британской стороной. Заявление диппредставительства передают СМИ.

«Эти санкции являются односторонними действиями, не имеющими под собой никакой основы в международном праве, они подрывают законные права и интересы китайских предприятий. Китай решительно выступает против таких мер», — указали в полпредстве.

Ранее главы МИД Франции, Германии, Великобритании и руководство Евросоюза объявили о запуске механизма «мгновенного возврата санкций» (snapback) против Ирана.