Эксперт заявил о неготовности ЕС и НАТО отправлять свои войска на Украину

В мире
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Эксперт заявил о неготовности ЕС и НАТО отправлять свои войска на Украину
ФОТО: Global Look Press

Обозреватель Гилл: в ЕС и НАТО не готовы отправлять войска на Украину.

Комментарии ряда европейских страны и НАТО о готовности отправить военных на Украину лживы. На самом же деле никто из них на это не пойдет, высказал мнение американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

«Конфликт обнажает серьезные разногласия внутри ЕС и НАТО. Несмотря на смелые заявления о готовности 26 стран отправить войска на Украину, несколько ключевых стран уже публично отказались, показав, что это все был блеф», — отметил эксперт.

Гилл также выразил мнение, что возможности для двустороннего сотрудничества России и США в экономике и реализации совместных проектов в Арктике могут быть упущены из-за продолжения поставок оружия Украине, а также заявлений о возможности усиления антироссийских санкций.

4 сентября стало известно, что глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшее время окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.

Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го сентября

    Можно ожидать тоже самое, если Путин нападет на нас.

    10
    2
  • Е
    Ехидный
    13-го сентября

    у ЕС нет армии и отправлять эта шарашка никого никуда не может !!! отдельные страны - да , но это их личная инициатива !!!

    14
    2

