США ввели санкции против десятков китайских компаний за связи с Россией

Министерство торговли США расширило список компаний, в отношении которых введены санкции за передачу в Россию технологий для российской военной сферы, продажу в стране американских товаров без разрешения и экспорт продукции, подлежащей экспортному контролю. Об этом говорится в документе ведомства.

Под ограничительные меры попали 23 компании из Китая, три — из Турции, две — из Объединенных Арабских Эмиратов. Также наказаны были по одной компании из Индии, Ирана, Сингапура, Тайваня и Турции. Как указали в правительстве США, их действия противоречат интересам национальной безопасности и внешней политике Вашингтона.

Ранее стало известно, что на фоне разочарования президента США Дональда Трампа в России, которую он в последнее время начал считать виновной в отсутствии прогресса в прекращении боевых действий на Украине, Белый дом активизировал угрозы введения вторичных санкций. Глава Белого дома подчеркнул, что его терпение кончается быстро.