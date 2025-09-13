Хуситы заявили об ударе по Израилю гиперзвуковой «Палестиной-2»

Движение «Ансар Аллах» ударило по израильскому городу Тель-Авив «гиперзвуковой баллистической ракетой» Palestine-2 («Палестина-2»). Об этом в эфире принадлежащего хуситам телеканалу Al Masirah заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, применив гиперзвуковую баллистическую ракету Palestine-2 с разделяющейся головной частью, которая поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо», — сказал он.

По словам Сариа, ракета успешно достигла своих целей.

Ранее премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Удар Армии обороны Израиля по членам переговорной группы ХАМАС в Дохе расценивается как акт государственного терроризма.