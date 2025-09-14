Baltijas balss logotype
Куда катится Европа? Пост Пабрикса вызвал шквал комментариев 1 1166

В мире
Дата публикации: 14.09.2025
press.lv
Куда катится Европа? Пост Пабрикса вызвал шквал комментариев

Этот риторический вопрос бывший министр обороны, политолог по образованию, задал в соцсети "Х". Что же сподвигло его написать такой пост?

"Наблюдая политические реакции Запада на российскую агрессию, игнорирование угрозы иммиграции иных культур, деятельность левой политики, сокращение трансатлантических связей, консолидацию авторитарных режимов, хочется спросить - почему Запад так себя не любит и себе вредит?" - говорится в его твите.

Политология, как видно, не даёт ответа на этот вопрос. Но некоторые комментаторы всё же попытались:

  • Начните прежде всего со своей страны... Почему "Единство" вредит стране?

  • Я обычная тётка из маленького городка, не вижу, как можно было бы укрепить трансатлантические связи при нынешнем отношении Трампа к Путину. Что плохого в отношении Запада к российской агрессии? Вы же не считаете, что нужно объявить России войну? Каждый день, прожитый в мире, представляет собой ценность.

  • Потому что полвека целенаправленно подавлялся инстинкт защиты себя и своих близких. Это успешно удалось. Теперь единственное, что можно, это бесконечно дискутировать и надеяться, что другие будут воевать вместо нас (Трамп). Но другие делать это больше не будут.

  • Запад - самоубийственно ориентированное дерьмо. Смотри на Китай как на сверхдержаву будущего.

  • Происходит столкновение цивилизаций в активной фазе (по Хантингтону). Поэтому все народы и страны западной цивилизации + Япония должны быть "один за всех и все за одного". Иммиграцию в Латвии мы ещё можем укротить сами (если хотим).

  • Есть некоторые, кто хочет быть новыми диктаторами здесь же, на Западе, кому НАТО и демократическая система мешают достичь целей.

  • Если бы тебя не отбросили от кормушки, то ты с гарантией делал бы ровно то же самое, чтобы только там удержаться. Нашёлся тоже моральный компас.

    1. Запад с некоторыми исключениями (США, Венгрия, Словакия) осуждает российскую агрессию. 2) Иммиграционная политика везде ужесточилась. 3) Общество сильнее раскалывает политическая деятельность правых. 4) Трансатлантические связи режет Трамп. 5) Демократические страны тоже консолидируются.

  • Механизм самоуничтожения. Когда у людей нет семьи, целей в жизни и содержания. И когда они осознают, что их благие идеи только уничтожают. А остановиться не могут.

  • Не все в такой степени страдают ксенофобией. Замкнутость естественным образом провоцирует агрессию и другие условия конфликта.

#европа #мнения
Оставить комментарий

(1)
  • Ч
    Чангл
    14-го сентября

    Пабрикущка, лучше всего молчать. Ты заябал со своей войной как и другие

    38
    1

