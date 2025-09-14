Baltijas balss logotype
«Вуэльту Испании» снова парализовали пропалестинские активисты 0 395

В мире
Дата публикации: 14.09.2025
Euronews
«Вуэльту Испании» снова парализовали пропалестинские активисты
ФОТО: Thought Co

Пропалестинские демонстранты перекрыли дорогу в Навасерраде и вынудили отказаться от этапа "Вуэльты Испании". В ситуацию вмешалась Гражданская гвардия, и организаторы изменили маршрут.

Пропалестинская акция протеста из сотни человек прервала Вуэльту Испании в эту субботу на перевале Навасеррада. Демонстранты перекрыли дорогу, чтобы осудить, по их словам, геноцид в Газе и запретить участие команды Israel Premier Tech.

Акция заставила организаторов перенести этап, отказавшись от запланированного проезда через Серседилью. Гражданская гвардия расчистила дорогу и позволила возобновить гонку, хотя маршрут уже не мог проходить по плану.

Этот инцидент является частью серии пропалестинских демонстраций, которые неоднократно повторялись во время соревнований. По ходу движения велосипедистов протестующие вывешивали флаги и транспаранты, чтобы привлечь внимание к своим требованиям.

Не все в Испании согласны с такими акциями и призывают власти вмешаться для наведения порядка.

Источники в руководстве гонки признают, что эти нарушения вызвали беспокойство у некоторых команд велосипедистов, особенно после того, как на 10-м этапе активисты стали причиной падения итальянца Симоне Петилли. Ранее в Фигерасе также произошел инцидент с командой Israel-Premier Tech, когда протестующие остановили ее прямо на трассе. Из-за этой паузы команда в итоге финишировала 19-й, отстав на 54 секунды от лидера. Организаторы усилили меры безопасности в связи с возможными новыми акциями.

Днем ранее израильских шахматистов вынудили сняться с международного турнира Open Basque Country в городе Сестао в Испании, сообщает El Pais.

По информации источника, семеро израильских спортсменов отказались от соревнований после того, как организаторы публично выступили против их участия из-за конфликта в секторе Газа.

#испания #велоспорт #палестина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео