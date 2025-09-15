Baltijas balss logotype
Катар собрал единомышленников, чтобы ответить Израилю

В мире
Дата публикации: 15.09.2025
Euronews
Катар собрал единомышленников, чтобы ответить Израилю

В Катаре мусульманские и исламские страны решают, как отреагировать на недавний удар Израиля по Дохе.

Катар принимает министров иностранных дел арабских и мусульманских стран, чтобы обсудить возможный скоординированный ответ на недавний удар Израиля по высокопоставленным представителям ХАМАС в Дохе. "Мы высоко ценим солидарность братских арабских, исламских и дружественных стран международного сообщества, осудивших варварское нападение Израиля", - заявил в воскресенье шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

"Атака на принцип посредничества"

Сообщается, что в преддверии слета Аль Тани также встретился с президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Он, по сообщениям, заверил главу Белого дома в приверженности Дохи сотрудничеству с Египтом и США для прекращения войны между Израилем и ХАМАС. Однако, по его словам, израильский удар, в результате которого погибли шестеро - пять членов ХАМАС и один сотрудник катарских сил безопасности - представляет собой "атаку на сам принцип посредничества". "Это нападение можно охарактеризовать только как государственный терроризм - подход, которого придерживается нынешнее экстремистское израильское правительство, попирающее международное право", - считает министр.

Аль Тани подчеркнул, что пришло время для последствий израильских атак на Ближнем Востоке. "Международному сообществу пора прекратить применять двойные стандарты и наказать Израиль за все преступления, которые он совершил", -отметил он на видеозаписи закрытой встречи, которую позже опубликовало правительство Катара.

Согласно выдержке из проекта резолюции, приведенной СМИ в воскресенье, участники саммита готовы заявить, что "жестокое нападение Израиля на Катар и продолжение враждебных действий Израиля, включая геноцид, этнические чистки, голод, осаду, колонизаторскую деятельность и политику экспансии, ставят под угрозу перспективы мира и сосуществования в регионе".

Выступая в Катаре, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт предупредил, что "молчание перед лицом преступления... прокладывает путь для новых преступлений".

"ХАМАС - законная цель"

Израиль, который в эти выходные принимал госсекретаря США Марко Рубио, не дал прямого ответа. Днем раньше премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсетях вновь выступил в защиту удара. "Главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, нет дела до жителей Газы, - написал он на платформе X. - Они блокировали все попытки прекращения огня, чтобы бесконечно затягивать войну. Избавившись от них, мы избавимся от главного препятствия на пути к освобождению всех наших заложников и прекращению боевых действий".

Тем временем официальный представитель ХАМАС Бассем Наим выразил надежду, что саммит в Катаре поможет выработать "единую и решительную арабо-исламскую позицию" в отношении войны.

Катар, богатая энергоресурсами страна на Аравийском полуострове - важный посредник США в регионе. При этом страна более 10 лет предоставляет убежище политическому руководству ХАМАС, позиционируя себя как посредника между группировкой и Израилем. Ранее израильский премьер Нетаньяху заявил, что считает Катар возможной целью, если там находятся лидеры ХАМАС.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    15-го сентября

    Некоторые эксперты прогнозируют,что Израилю остался год... А потом куда двинутся евреи,для которых так старались два Вовы?! На Украину???

    2
    5

