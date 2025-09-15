Baltijas balss logotype
В Европе оценили готовность США к экономическому давлению на Россию

В мире
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
В Европе оценили готовность США к экономическому давлению на Россию
ФОТО: Global Look Press

Politico: в Европе заявили о готовности США к экономическому давлению на Россию.

США считают возможным склонение России к переговорам посредством экономического давления. Об этом в разговоре с Politico заявил европейский дипломат.

По словам представителя Евросоюза, сейчас в процессе, направленном на урегулирование украинского кризиса, «наблюдается новая динамика».

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести «серьезные санкции» против России при выполнении двух условий. По его словам, для этого страны Североатлантического альянса должны сделать то же самое, а также перестать покупать российскую нефть.

Политик также счел слишком слабыми антироссийские санкции Европы. Американский лидер призвал европейские страны ужесточить ограничения против России.

#сша
Оставить комментарий

