В Польше заявили о росте пророссийских настроений

Премьер-министр Туск: в Польше растет волна пророссийских настроений.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране растут пророссийские настроения. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.
«Растет волна пророссийских настроений и неприязни к воюющей Украине, — говорится в публикации. — Задача политиков — остановить эту волну, а не плыть по течению».
Туск отметил, что данная ситуация является «испытанием на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса».
