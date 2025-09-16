Эрдоган нашел способ загнать Израиль в угол

Голосования в ООН по статусу сектора Газа показывают все большую изоляцию Израиля, а признание странами Запада Палестины еще больше загонит это государство в угол. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Изменение волеизъявления при голосовании по резолюциям ООН ясно демонстрирует, что Израиль совершает геноцид. Я считаю, что признание западными странами Палестины как государства еще больше загонит Израиль в угол. И мы еще раз заявим об этом с трибуны ООН», — указал глава государства.

Эрдоган также подчеркнул, что об Израиле начинают критически высказываться даже те страны, которые ранее игнорировали конфликт с Палестиной и не проявляли интереса к ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее бывший верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен быть изолирован на международном уровне из-за военной операции страны в секторе Газа. По мнению политика, то, что делает правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, является «одной из самых мрачных страниц в истории человечества».