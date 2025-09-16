Эрдоган предрек премьеру Израиля судьбу Гитлера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху идеологически очень близок к Адольфу Гитлеру. С таким сравнением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Турецкий лидер предрек главе израильского кабмина судьбу немецкого политика. «Подобно тому, как Гитлер, под влиянием достигнутого им прогресса, не смог предвидеть ожидавшее его поражение, Нетаньяху в конечном итоге постигнет та же участь. Я в это верю», — сказал Эрдоган.

Президент Турции заявил об опасности идеологии сионизма и призвал ассоциировать его терроризмом и фашизмом.

Ранее бывший верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен быть изолирован на международном уровне из-за военной операции страны в секторе Газа. По мнению политика, то, что делает правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, является «одной из самых мрачных страниц в истории человечества».

ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Комиссия утверждает, что израильская сторона «уничтожила репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы».