Эрдоган предрек премьеру Израиля судьбу Гитлера

В мире
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Эрдоган предрек премьеру Израиля судьбу Гитлера
ФОТО: Global Look Press

Президент Турции Эрдоган предрек премьеру Израиля Нетаньяху судьбу Гитлера.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху идеологически очень близок к Адольфу Гитлеру. С таким сравнением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Турецкий лидер предрек главе израильского кабмина судьбу немецкого политика. «Подобно тому, как Гитлер, под влиянием достигнутого им прогресса, не смог предвидеть ожидавшее его поражение, Нетаньяху в конечном итоге постигнет та же участь. Я в это верю», — сказал Эрдоган.

Президент Турции заявил об опасности идеологии сионизма и призвал ассоциировать его терроризмом и фашизмом.

Ранее бывший верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен быть изолирован на международном уровне из-за военной операции страны в секторе Газа. По мнению политика, то, что делает правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, является «одной из самых мрачных страниц в истории человечества».

ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Комиссия утверждает, что израильская сторона «уничтожила репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы».

#израиль #турция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    17-го сентября

    Сионизм-это самый страшный фашизм современности и тут криптоеврей Эрдоган прав. Только все его слова рассчитаны на внутреннюю мусульманскую аудиторию,потому как вместе с Азербайджаном,где у власти Горский еврей Алиев,они совершенно не делают никаких шагов против Израиля,а Алиев ещё с ним и тесно сотрудничает.

