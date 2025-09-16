Baltijas balss logotype
Израиль начал операцию по взятию под контроль города Газа

В мире
Дата публикации: 16.09.2025
Deutsche Welle
Израиль начал операцию по взятию под контроль города Газа

ЦАХАЛ начал наземную операцию по установлению контроля над городом Газа. Ранее спецслужбы Израиля советовали Биньямину Нетаньяху отказаться от этого плана, пишет DW.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную наступательную операцию с целью взятия под контроль города Газа, который израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал последним оплотом террористического движения ХАМАС. Об этом первым сообщило онлайн-издание Axios в ночь на вторник, 16 сентября, со ссылкой на неназванных израильских чиновников. По данным журналистов, вечером в понедельник, 15 сентября, по местному времени ВВС Израиля провели массированные воздушные атаки на город Газа. Вскоре после этого, по информации палестинских СМИ, израильские танки вошли в город. О массированных атаках на город Газа также сообщило информагентство AFP со ссылкой на очевидцев.

Утром 16 сентября информацию о начале операции подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, израильская армия наносит удар "железным кулаком" по "террористической инфраструктуре" в секторе Газа. "Газа горит", - написал Кац в микроблоге X.

"Солдаты ЦАХАЛ мужественно сражаются, чтобы создать необходимые условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС". Мы не сдадимся и не отступим, пока наша задача не будет выполнена", - подчеркнул министр в публикации в Telegram.

Авианалеты Израиля на город Газа

В прошедшие выходные, 13 и 14 сентября, Израиль увеличил интенсивность авианалетов на город Газа и нанес удары по десяткам высотных зданий, которые, по данным ЦАХАЛ, ХАМАС использовал в военных целях, напоминают авторы. Ранее Армия обороны Израиля призвала палестинцев уйти из города Газа и переместиться на юг, в "гуманитарные зоны". С тех пор, по информации Axios, город покинули около 300 000 человек.

Указывается, что наступление Израиля на Газу началось спустя несколько часов после встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и высокопоставленных членов его правительства с госсекретарем США Марко Рубио. Как пишет Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, Рубио передал Нетаньяху, что президент США Дональд Трамп поддерживает наземную операцию Израиля в Газе, однако "желает, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее". "Рубио не нажал на тормоз в плане наземной операции", - цитируют журналисты одного из своих собеседников.

В тоже время неназванный американский чиновник подчеркнул в беседе с изданием, что это - "не война Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху. - Ред.)", и последний должен принимать в связи с этой войной собственные решения.

Спецслужбы Израиля о рисках операции ЦАХАЛ в городе Газа Между тем, по данным Axios, главы израильских спецслужб и служб безопасности советовали Нетаньяху отказаться от планов по захвату города Газа. По их оценке, эта операция может поставить под угрозу жизни израильских заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа, привести к крупным потерям у ЦАХАЛ и заставить Израиль установить прямое военное правление над 2 миллионами жителей Газы. Одержать полную победу над террористами в ходе этой операции при этом может не выйти.

Трамп об израильских заложниках и боевиках ХАМАС

Ранее Трамп предупредил ХАМАС о последствиях в случае, если боевики захотят прикрыться остающимися у них израильскими заложниками как живым щитом в ходе наступления ЦАХАЛ. "Я надеюсь, что лидеры ХАМАС понимают, во что они ввяжутся, если пойдут на такой шаг. Это жестокое преступление против человечности, подобного которому мало кто видел раньше. Не допускайте этого, иначе все будет потеряно. Немедленно освободите всех заложников!" - написал президент США в своей соцсети Truth Social 15 сентября.

В свою очередь Нетаньяху обнародовал заявление, в котором поблагодарил Трампа за "непоколебимую поддержку борьбы Израиля против ХАМАС и освобождения всех" израильских заложников.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Ситуация Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 64 тысяч палестинцев, еще свыше 164 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

#израиль #сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
