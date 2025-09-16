Baltijas balss logotype
МИД Израиля: «В Европе существует исламистская машина, которая продвигает антиизраильскую линию»

В мире
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Палестинские флажки на 20-тысячной демонстрации в Берлине.

Палестинские флажки на 20-тысячной демонстрации в Берлине.

"Если посмотреть на... демонстрации, то в них участвуют в основном мусульмане с антиизраильскими позициями".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар дал интервью немецкой газете «Bild».

Говоря о призывах к признанию «палестинского государства», министр Саар, в частности, сказал:

«Ситуация на местах делает возможность создания «палестинского государства» крайне опасной для Израиля и всего региона. Судя по всему, из предыдущего опыта, соглашений в Осло и вывода израильских войск из сектора Газа в 2005 году, не было извлечено никаких уроков. Израиль пытался сделать это в прошлом, и эти попытки провалились. Но это не заставило ведущих политиков Европейского союза пересмотреть свои непоколебимые убеждения».

Говоря об антиизраильских протестах по всей Европе и пропалестинских силах, министр Саар отметил:

«В Европе существует исламистская машина, которая продвигает антиизраильскую линию. Если посмотреть на антиизраильские демонстрации, то в них участвуют в основном мусульмане с антиизраильскими позициями. Всё это создаст серьёзные проблемы для Европы и её общества в будущем... Ненависть к Израилю? Существует странный альянс между левыми и исламистами», — добавил Саар. «Нет никаких сомнений в росте антисемитизма в Европе».

Он также сказал: «Мы давно знаем, что в Европе действуют радикальные исламистские ячейки. В Европе уже были случаи терактов, в том числе в Германии. Не случайно органы безопасности, например, следят за тем, что проповедуется в мечетях».

Отвечая на вопрос, министр Саар в интервью упомянул заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Израиль делает «грязную работу» для мира: «Это абсолютно верно. Но я хотел бы кое-что добавить: они приветствуют результаты наших действий и одновременно осуждают их. Европа в восторге от прихода к власти в Ливане нового правительства, от упадка «Хезболлы». Европа в восторге от ухода Асада, от того, что ядерная программа Ирана больше не представляет угрозы. Они считают, что всё это хорошо, и осуждают тех, кто это сделал. Так что канцлер Мерц прав: мы делаем грязную работу».

Глава МИД Израиля Гидеон Саар ранее заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом:

«Война в Газе может закончиться завтра. Президент Трамп ясно заявил об этом два дня назад: Израиль ответил «ДА» на его предложение. Мы готовы принять всеобъемлющее соглашение, которое положит конец войне, на основе решения израильского военного кабинета. У нас есть только два простых требования: ХАМАС должен вернуть наших заложников, которые ещё находятся в жестоком плену в Газе, и сложить оружие.

photo_2025-09-09_13-06-31.jpg

Второе требование важно не только для Израиля. Оно гарантирует лучшее будущее Газы и палестинцев. Иное будущее — свободное от репрессивного террористического режима ХАМАСа.

Проблема ХАМАСа и радикальных исламистских террористических государств — это проблема не только Израиля. Это проблема и для палестинцев. Это проблема региональной стабильности».

Читайте нас также:
#израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    16-го сентября

    Просчитались,но где? ПеРевели все стрелки на русских,раздули русофобию,а антисемитизм только вырос 😎🔯Значит,не все в мире идиоты ,что старались сделат иудеи30лет.Не рой яму другому..И ещё не вечер...

    0
    0

