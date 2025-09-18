Министр финансов Израиля назвал сектор Газа «золотой жилой недвижимости»

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в среду охарактеризовал сектор Газа как потенциальную «золотую жилую жилу», пишет LETA со ссылкой на DPA.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал идею о передаче сектора Газа под контроль после окончания войны и переселении палестинского населения, чтобы превратить эту территорию в «Средневосточную Ривьеру».

Это предложение вызвало резкую критику со стороны значительной части международного сообщества, однако Смотрич настаивает, что его следует реализовать.

«Существует бизнес-план, разработанный самыми профессиональными людьми, и он находится на столе у Трампа», — заявил Смотрич в среду на конференции по недвижимости в Тель-Авиве, где его спросили о будущем сектора Газа после войны.

Смотрич пояснил, что в этом плане изложено, «как [сектор Газа] может стать настоящей золотой жилой недвижимости», которая позволит покрыть расходы Израиля. Он сообщил, что уже начал переговоры с американской стороной по этому вопросу.

Министр отметил, что война обошлась Израилю очень дорого. «Я тоже кое-что требую», — добавил он.

Смотрич заявил, что необходимо принять решения «о том, как мы поделим [сектор Газа], как мы получим прибыль от торговли землёй в Газе».

Министр признал, что «фаза сноса», характерная для новых строительных проектов, уже завершена.

«Теперь нам нужно строить, а это намного дешевле», — сказал Смотрич, отвечая на вопрос интервьюера о том, «где будет создано первое [израильское] поселение в секторе Газа».

Смотрич является убеждённым противником решения о создании двух государств и неоднократно призывал восстановить израильские поселения в секторе Газа.