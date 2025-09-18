Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр финансов Израиля назвал сектор Газа «золотой жилой недвижимости» 1 301

В мире
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Министр финансов Израиля назвал сектор Газа «золотой жилой недвижимости»

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в среду охарактеризовал сектор Газа как потенциальную «золотую жилую жилу», пишет LETA со ссылкой на DPA.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал идею о передаче сектора Газа под контроль после окончания войны и переселении палестинского населения, чтобы превратить эту территорию в «Средневосточную Ривьеру».

Это предложение вызвало резкую критику со стороны значительной части международного сообщества, однако Смотрич настаивает, что его следует реализовать.

«Существует бизнес-план, разработанный самыми профессиональными людьми, и он находится на столе у Трампа», — заявил Смотрич в среду на конференции по недвижимости в Тель-Авиве, где его спросили о будущем сектора Газа после войны.

Смотрич пояснил, что в этом плане изложено, «как [сектор Газа] может стать настоящей золотой жилой недвижимости», которая позволит покрыть расходы Израиля. Он сообщил, что уже начал переговоры с американской стороной по этому вопросу.

Министр отметил, что война обошлась Израилю очень дорого. «Я тоже кое-что требую», — добавил он.

Смотрич заявил, что необходимо принять решения «о том, как мы поделим [сектор Газа], как мы получим прибыль от торговли землёй в Газе».

Министр признал, что «фаза сноса», характерная для новых строительных проектов, уже завершена.

«Теперь нам нужно строить, а это намного дешевле», — сказал Смотрич, отвечая на вопрос интервьюера о том, «где будет создано первое [израильское] поселение в секторе Газа».

Смотрич является убеждённым противником решения о создании двух государств и неоднократно призывал восстановить израильские поселения в секторе Газа.

Читайте нас также:
#израиль #сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
3
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • VS
    Vad Sorry
    18-го сентября

    Бизнес проект разбомбить город вместе с живущими там людьми, захватить землю и продать,,, вообще цинизм зашкаливает и где санкции? Замороженные активы?

    8
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 130
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 286
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 239
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 426

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 11
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 13
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 32
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 30
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 105
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 36
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 11
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 13
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео