Отказаться от урана из РФ не могут: США выделили миллиард долларов на ядерное топливо для обороны

В мире
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Отказаться от урана из РФ не могут: США выделили миллиард долларов на ядерное топливо для обороны
ФОТО: Unsplash

Reuters: США выделили $1,5 млрд на производство ядерного топлива в целях обороны.

Власти США выделили 1,5 миллиарда долларов на создание производства собственного ядерного топлива в оборонных целях. Об этом сообщает Reuters.

Контракт на развитие внутренних мощностей по обогащению урана от Национального управления ядерной безопасности США (NNSA) получила BWX Technologies. Полуавтономное ядерное агентство, входящее в состав министерства энергетики, стремится наладить надежные поставки низкообогащенного урана для производства трития и высокообогащенного урана для военно-морских ядерных двигателей. Ранее эта же компания получила заказ на сумму 2,6 миллиарда долларов на производство компонентов для атомных подводных лодок и авианосца Военно-морских сил США.

Завод по производству ядерного топлива будет расположен в Эрвине, штат Теннесси.

Министр энергетики США Крис Райт в ходе ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ заявил, что полностью отказаться от российского урана невозможно, но США «приближаются к этому моменту». «Мы надеемся на быстрый рост потребления урана в США как в крупных, так и в малых модульных реакторах. Со временем размер этого резерва будет увеличиваться. Нам нужно много собственного урана и мощностей по его обогащению», — пояснил министр.

#сша
