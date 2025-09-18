Раскрыты возможные даты 19-го пакета санкций ЕС против России

Politico: ЕК может представить новый пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября.

Европейская комиссия (ЕК) может представить новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России 19 или 22 сентября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакет санкций либо в пятницу, либо в понедельник», — сказано в сообщении.

Новый пакет антироссийских санкций планировалось озвучить 16 сентября, но в итоге выяснилось, что представление отложено. Глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен на фоне этого заявила, что ограничения в рамках 19-го пакета ЕС коснутся криптовалют, банков и энергетики.

В июле европейцы включили в 18-й пакет санкций 41 юридическое лицо, 18 из которых зарегистрированы в ряде третьих стран, включая КНР. Китай в ответ ввел санкции в отношении двух банков из Евросоюза.