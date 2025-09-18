Вэнс резко высказался о либералах

Либералы в США гораздо более склонны к оправданию политического насилия, чем консерваторы. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Какой процент политических либералов считает, что политическое насилие иногда оправдано? Это примерно каждый четвертый. Если задать тот же вопрос молодым консерваторам, то это примерно каждый 25-й, что, кстати, все еще слишком много», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что многие либералы не скрывали своего счастья после гибели консервативного активиста Чарли Кирка. Он призвал либералов подумать о радикализации политического зеркала, «посмотрев в зеркало».