Два российских истребителя пролетели над нефтяной платформой Польши

Пограничная служба Польши сообщила , что российские истребители пролетели над буровой платформой в Балтийском море, нарушив ее зону безопасности.

Как сообщили польские пограничники, два российских истребителя совершили низкий пролет над буровой платформой компании Petrobaltic в Балтийском море.

"Была нарушена зона безопасности платформы. Об этом было сообщено Вооруженным силам Республики Польша и другим службам", – добавили там.

Об инциденте стало известно в тот же день, когда три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.