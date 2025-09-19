«Хамас» заявил о размещении заложников в городе Газа

Палестинская вооружённая группировка «Хамас» в четверг заявила, что разместила захваченных израильтян-заложников в различных районах города Газа, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Военное крыло группировки — бригады имени Изз ад-Дина аль-Кассама — заявило, что израильская наступательная операция в этом городе приведёт к тому, что «ни один из заложников не вернётся в Израиль».

«Хамас» не волнует судьба похищенных людей, «пока [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил их убить», — добавило военное крыло группировки.

Также были озвучены угрозы в адрес израильской армии — боевики заявили, что «подготовили тысячи засад и взрывных устройств».

«Газа станет кладбищем для ваших солдат», — пригрозили бригады аль-Кассама.

Во вторник утром Израиль начал наземное вторжение в город Газа.

Согласно заявлению израильского правительства, цель наступления — уничтожить «Хамас» и добиться освобождения оставшихся в плену заложников.

Тем не менее родственники заложников обвиняют Нетаньяху в их жертвовании ради этой операции в Газе. Они опасаются за жизни своих близких и за то, что «Хамас» будет использовать их в качестве живых щитов.

Израильские СМИ в последние дни сообщали, что «Хамас» вывел заложников из туннелей и разместил их в домах и палатках, чтобы помешать израильской армии действовать в известных ей районах.

В Секторе Газа всё ещё удерживаются 48 заложников. Израильские власти считают, что в живых остаются 20 из них, в том числе граждане Германии.