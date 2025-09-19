Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Хамас» заявил о размещении заложников в городе Газа 0 287

В мире
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
«Хамас» заявил о размещении заложников в городе Газа

Палестинская вооружённая группировка «Хамас» в четверг заявила, что разместила захваченных израильтян-заложников в различных районах города Газа, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Военное крыло группировки — бригады имени Изз ад-Дина аль-Кассама — заявило, что израильская наступательная операция в этом городе приведёт к тому, что «ни один из заложников не вернётся в Израиль».

«Хамас» не волнует судьба похищенных людей, «пока [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил их убить», — добавило военное крыло группировки.

Также были озвучены угрозы в адрес израильской армии — боевики заявили, что «подготовили тысячи засад и взрывных устройств».

«Газа станет кладбищем для ваших солдат», — пригрозили бригады аль-Кассама.

Во вторник утром Израиль начал наземное вторжение в город Газа.

Согласно заявлению израильского правительства, цель наступления — уничтожить «Хамас» и добиться освобождения оставшихся в плену заложников.

Тем не менее родственники заложников обвиняют Нетаньяху в их жертвовании ради этой операции в Газе. Они опасаются за жизни своих близких и за то, что «Хамас» будет использовать их в качестве живых щитов.

Израильские СМИ в последние дни сообщали, что «Хамас» вывел заложников из туннелей и разместил их в домах и палатках, чтобы помешать израильской армии действовать в известных ей районах.

В Секторе Газа всё ещё удерживаются 48 заложников. Израильские власти считают, что в живых остаются 20 из них, в том числе граждане Германии.

Читайте нас также:
#израиль #хамас #сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 130
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 291
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 240
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 427

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 16
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 18
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 34
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 31
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 109
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 39
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 16
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 18
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео