"Правительство Израиля и его действия уравниваются с евреями во всем мире".

Центральный совет евреев в Германии празднует 75-летие. Он был основан в 1950 году. Корреспондент DW поговорил с председателем совета Йозефом Шустером о еврейской жизни в Германии и антисемитизме.

Центральный совет евреев в Германии отмечает 75-летие. Корреспондент DW поговорил с его председателем Йозефом Шустером о еврейской жизни в стране и проблемах.

DW: Господин Шустер, вы отмечаете 75-летие Центрального совета евреев. В 1945 году Шоа (Холокост. - Ред.), катастрофа европейского еврейства, закончилась. Спустя всего пять лет, в 1950 году, в стране совершивших преступление был основан Центральный совет евреев как религиозное, общественное, а также политическое представительство. Это ведь удивительно. Сколько смелости и силы стоило это в то время?

Йозеф Шустер: Основание Центрального совета евреев было не первым шагом еврейской жизни после Шоа. Целый ряд еврейских общин удивительным образом были заново воссозданы еще в 1945 году, в год окончания (Второй мировой. - Ред.) войны, в летние месяцы. Например, в Мюнхене и в Вюрцбурге.

С ростом числа еврейских общин возникла ситуация, в которой несомненно имело смысл основать представительство, представляющее интересы заново основанных еврейских общин, и в особенности оказывающее помощь людям, объединенных в эти общины. Поскольку речь не шла о том, чтобы еврейская жизнь вновь надолго обосновалась в Германии, а о том, чтобы помочь людям, которые хотели продолжить свой путь, будь то в Израиль, в США или куда бы то ни было в мире.

- Но случилось по-другому. Еврейская жизнь в Германии стала развиваться. Какова ситуация сейчас, спустя 75 лет после основания Центрального совета евреев?

Яркая жизнь еврейской общины Германии видна по всей территории страны - от Фленсбурга до Мюнхена и от Ахена до Котбуса в 105 еврейских общинах. В этом смысле можно было бы подумать, что все в порядке. Еврейская жизнь процветает. С одной стороны, это верно, с другой - нет. Потому что как раз с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС (палестинское радикальное исламистское движение, признано террористической организацией, в частности, в Европейском Союзе, Великобритании и США. - Ред.) напал на Израиль, мы, к сожалению, наблюдаем в ФРГ рост антисемитизма и враждебности по отношению к евреям.

- Численность евреев в Германии оценивается примерно в 250 тысяч человек, около половины из них являются членами еврейских общин. Однако их число сократилась по сравнению с 2006 годом, поскольку сейчас из стран бывшего Советского Союза приезжает не так много переселенцев. Как вы видите развитие ситуации в будущем?

У еврейских общин есть демографическая проблема. Она заключается в старении (членов общин. - Ред.), что - как вы правильно отметили - ведет к тому, что численность членов общин несколько сокращается. Я думаю, так будет продолжаться еще некоторое время. Это приведет к консолидации: может случиться так, то есть я могу себе это представить, что та или иная еврейская община объединится с находящейся рядом с ней общиной. Возможно, будет уже не 105 еврейских общин. Но относительно существования еврейских общин на всей территории Германии я, на самом деле, не беспокоюсь.

- Центральный совет евреев является объединением всех еврейских общин, будь то ортодоксальных или либеральных. Вы не являетесь верховной религиозной инстанцией, как, например, институции в христианской, католической церкви, а скорее культурным и, прежде всего, политическим объединением. В чем его основная задача?

Центральный совет евреев является политическим представительством интересов еврейского населения в Германии, независимо от религиозной направленности. Как вы уже сказали, независимо от наименований, под крышей Центрального совета евреев существуют как ортодоксальные, так и либеральные общины. Под крышей Центрального совета евреев существуют также две школы по обучению раввинов - ортодоксальная и либеральная. Есть и объединения раввинов, как ортодоксальных, так и либеральных.

- 75 лет спустя основания Центрального совета евреев число случаев проявления антисемизма, преступлений против евреев и других проявлений антисемитизма как никогда высоко. В чем причина?

Если бы у меня был ответ на этот вопрос, было бы проще с этим бороться. Невозможно понять, почему, например, предубеждения против решений, которые принимаются в Израиле, проецируются на евреев в Германии, которые являются немецкими гражданами. Я не могу избавиться от впечатления, что древние антиеврейские стереотипы, которые все еще присутствуют среди населения, по крайней мере, подспудно, вновь проявляются именно в таких ситуациях.

- Рост антисемитских инцидентов наблюдается уже в течение последних 10 лет, то есть не только два последних года, после нападения ХАМАС на Израиль и ответом Израиля - военной операцией в секторе Газа. Связан ли рост антисемитизма в Германии с усилением правоэкстремистских настроений?

Это вопрос из ряда: "Что было раньше, курица или яйцо?". Что появилось первым? Факт заключается в том, что временная дистанция к Шоа увеличивается. В годы спустя десятилетия после Шоа события "третьего рейха" были, я думаю, намного более свежи в воспоминаниях и представляли собой определенный защитный фактор от расизма и антисемитизма. Поколения, которое это пережило, в значительно степени уже нет. У более молодых поколений мы наблюдаем, что то, что случилось, постепенно отходит в прошлое, становится историей и больше не проецируется на настоящее.

- Признанная в своей значительной части правоэкстремистской партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) добилась больших успехов на выборах за последние десять лет. Вы как-то сказали, что если АдГ действительно когда-нибудь будет править в Германии или возможно лишь в одной из федеральных земель, то это будет означать, что для евреев пришло время покинуть страну. Так ли это?

Я сказал именно так и по-прежнему придерживаюсь этого убеждения. Я не могу себе представить, чтобы участие такой правоэкстремистской партии, как АдГ в правительстве на федеральном уровне было бы совместимо с еврейской жизнью.

- Вы также отметили, что евреи в Германии, то есть евреи с немецким гражданством зачастую приравниваются к Израилю или израильскому правительству. В чем причина этого недифференцированного подхода, этого предубеждения? Объясняется ли оно тем, что Центральный совет евреев, а также правительство Германии стоят на стороне Израиля и израильского правительства, особенно в актуальном конфликте?

Честно говоря, не думаю, что в этом причина. Факт в том, что Центральный совет евреев, его члены и я сам, естественно, симпатизируем Израилю. Простой вывод из истории: существовало бы такое государство, как Израиль, в который любой еврей в любой момент имеет по закону право иммигрировать, то того, что случилось, не произошло бы. Так что не случайно отношение к решениям Израиля, в том числе и мое, не всегда объективно. И то, что федеральное правительство после событий в "третьем рейхе" соответствующим образом относится к еврейскому государству, не должно кого-то удивлять. Это, однако, не означает, что все решения, которые принимаются израильским правительством, приветствуются всеми в правительстве Германии и всеми евреями в Германии.

- То есть следует делать более четкое различие между правительством Биньямина Нетаньяху, государством Израиль и евреями в Германии, а также евреями в целом?

Именно так. Совершенно верно.

- Вопрос в том, почему это не работает? Потому что люди хотят так сказать питать предубеждения против евреев?

Я думаю, если бы мы знали решение или причину этой ситуации, нам бы было проще с ней бороться. Факт в том, что правительство Израиля и его действия уравниваются с евреями во всем мире, что, и это абсолютно ясно, совершенно неправильно. Когда это становится проблематично? Когда речь идет о трех "д": когда Израиль демонизируют, когда по отношению к нему используют двойные стандарты, которые не применяют к другим странам, или когда его делегитимируют, то есть отказывают ему в праве на существование. В остальных случаях критика правительства, будь то правительство Нетаньяху или, теоретически, правительство Германии, является вполне легитимной при демократии.

- Мы находимся в здании Центрального совета евреев в центре Берлина. Перед зданием стоит полиция. Почти 200 еврейских и израильских учреждений в Берлине должна постоянно охранять полиция. Некоторые евреи уже не решаются открыто демонстрировать свою еврейскую принадлежность в общественных местах. Чувствуете ли вы себя здесь в безопасности?

Тут следует делать различие. Вы говорите о Берлине. Открыто демонстрировать свою еврейскую принадлежность, нося кипу или звезду Давида, действительно стало проблематично в немалочисленных кварталах Берлина, о чем я категорически сожалею. Но Берлин - не Германия. Все-таки есть различия. Есть проблемы в таких городах, как Берлин, крупных городах, как Франкфурт-на-Майне. Но во многих городах ФРГ можно спокойно ходить по улицам, открыто демонстрируя свою принадлежность к еврейской жизни.

- Вы носите значок, символизирующий заложников, которые до сих пор находятся в руках ХАМАС. Считаете ли вы, что правительство Германии делает достаточно для того, чтобы освободить в том числе и немецких заложников, немецких граждан. Не надо ли оказывать больше давления, естественно, на ХАМАС, но и на Израиль, на правительство страны?

Думаю, нам должно быть ясно одно. Весь конфликт (а это касается и жизней заложников) был бы решен за один день, если бы ХАМАС сложил оружие и выпустил заложников. Весь конфликт закончился бы. То есть ключ к решению - у ХАМАС.

- Центральный совет евреев занимается, естественно, политическими темами. Но есть и другая сторона его работы: вы способствуете культурной жизни, работе с молодежью, развиваете спорт. Существует, в частности, Jewrovision. Понятно, что это название - игра слов, отталкивающаяся от названия Евровидения. Что именно представляет из себя Jewrovision?

Это конкурс музыки и танца среди молодежных центров еврейских общин. Раз в год в выходные представители молодежных центров встречаются и представляют свои примерно четырехминутные музыкальные и танцевальные номера на заданную тему. Этот конкурс уже получил известность, привлекает в места его проведения от полутора до двух тысяч зрителей и представляет собой бесценную возможность для подростков познакомиться в рамках совместного времяпрепровождения со сверстниками из других общин.

- То есть, есть и радостные стороны в еврейской жизни. Не только разговоры об антисемитизме.