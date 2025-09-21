Дания закупит ракеты и беспилотники большой дальности из-за угрозы со стороны России, заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен. «Мы приобретаем высокоточное оружие большой дальности для того, чтобы избежать ситуации, когда оно необходимо. Этого требует НАТО, и это будет способствовать стремлению Европы защитить себя не позднее 2030 года», — сказала Фредериксен.

Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен отметил, что за счет новых средств вооруженные силы получат возможность «активно бороться с угрозами вдали от Дании». По его словам, опыт войны в Украине показал — важно не только выстроить эшелонированную противовоздушную оборону, но и иметь средства для нанесения ударов по целям на территории противника, в том числе по ракетным установкам. Главнокомандующий армией Дании генерал Майкл Уиггерс Гилдгаард добавил, что высокоточное оружие большой дальности позволит военным «противостоять угрозам до того, как они достигнут нашей территории».

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин назвал закупку Данией дальнобойного оружия «откровенным безумием». «Никому, нигде и никогда в мире даже в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», — заявил Барбин. По его словам, Россия теперь должна исходить из того, что Дания не только рассматривает возможность прямого военного столкновения с ней, но и готовится к такому сценарию.

Премьер Дании Фредриксен после этого отметила, что заявление российского посла никак не повлияет на решение правительства закупить дальнобойное вооружение. «Россия пытается угрожать Европе и НАТО, чтобы мы не защищали своих людей и границы. Конечно, мы не дадим себя запугать», — отметила она.

После начала полномасштабной войны в Украине Дания страна резко увеличила свой военный бюджет: если в 2022 году он составлял около $5,5 миллиардов, то в прошлом году превысил $9 миллиардов. В текущем году военный бюджет Дании составил 58,5 млрд датских крон ($9,29 миллиардов). В феврале правительство страны объявило, что в ближайшие два года выделит дополнительно 50 миллиардов крон (почти $8 миллиардов), чтобы достичь расходов на оборону в 3% ВВП.