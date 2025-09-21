Министерство обороны Израиля, ВВС и концерн РАФАЭЛЬ успешно завершили серию испытаний лазерной системы Iron Beam в ее полной оперативной конфигурации.

Система, созданная на базе лазера компании "Elbit Systems", доказала свою эффективность против различных угроз, успешно сбивая ракеты, миномётные снаряды и беспилотники. Первые батареи Iron Beam поступят в Армию обороны Израиля к концу этого года.

В рамках процесса ввода системы в эксплуатацию ей было присвоено ивритское название «Ор Эйтан» в память о капитане Эйтане Остере, погибшем в бою на юге Ливана. Его отец был одним из инициаторов и разработчиков проекта лазерной системы ПВО.

«Ор Эйтан» (Стальной луч) — это мощная лазерная система защиты от воздушных угроз (ракет, миномётных снарядов, беспилотных летательных аппаратов и т. д.). Система оснащена прицелом, обеспечивающим увеличенную дальность поражения, высокую точность и высокую эффективность, сохраняя при этом уникальное преимущество: способность быстро нейтрализовать угрозы с минимальными предельными затратами.

Система «Ор Эйтан» представляет собой технологический и инженерный прорыв мирового масштаба и, как ожидается, будет интегрирована в многоуровневую систему обороны Государства Израиль в качестве дополнения к системам ПВО/ПРО «Железный купол», «Праща Давида» и «Arrow». Система основана на уникальном применении «адаптивной оптики», разработанной РАФАЭЛЬ, которая обеспечивает стабильное, концентрированное и точное лазерное поражение цели.

Как уже сообщалось, демонстрационные образцы лазерных систем малой дальности производства РАФАЭЛЬ уже применялись в ходе войны, выполнив десятки перехватов. Теперь, когда боеспособность систем «Ор Эйтан» доказана, ожидается значительный скачок в развитии оперативных возможностей систем ПВО с использованием лазерного оружия большой дальности.