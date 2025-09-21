Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Стальной луч» Израиля сможет поражать все летающие объекты 2 390

В мире
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Такой гиперболоид создали еврейские ученые.

Такой гиперболоид создали еврейские ученые.

Система представляет собой технологический и инженерный прорыв мирового масштаба.

Министерство обороны Израиля, ВВС и концерн РАФАЭЛЬ успешно завершили серию испытаний лазерной системы Iron Beam в ее полной оперативной конфигурации.

Система, созданная на базе лазера компании "Elbit Systems", доказала свою эффективность против различных угроз, успешно сбивая ракеты, миномётные снаряды и беспилотники. Первые батареи Iron Beam поступят в Армию обороны Израиля к концу этого года.

В рамках процесса ввода системы в эксплуатацию ей было присвоено ивритское название «Ор Эйтан» в память о капитане Эйтане Остере, погибшем в бою на юге Ливана. Его отец был одним из инициаторов и разработчиков проекта лазерной системы ПВО.

«Ор Эйтан» (Стальной луч) — это мощная лазерная система защиты от воздушных угроз (ракет, миномётных снарядов, беспилотных летательных аппаратов и т. д.). Система оснащена прицелом, обеспечивающим увеличенную дальность поражения, высокую точность и высокую эффективность, сохраняя при этом уникальное преимущество: способность быстро нейтрализовать угрозы с минимальными предельными затратами.

Система «Ор Эйтан» представляет собой технологический и инженерный прорыв мирового масштаба и, как ожидается, будет интегрирована в многоуровневую систему обороны Государства Израиль в качестве дополнения к системам ПВО/ПРО «Железный купол», «Праща Давида» и «Arrow». Система основана на уникальном применении «адаптивной оптики», разработанной РАФАЭЛЬ, которая обеспечивает стабильное, концентрированное и точное лазерное поражение цели.

Как уже сообщалось, демонстрационные образцы лазерных систем малой дальности производства РАФАЭЛЬ уже применялись в ходе войны, выполнив десятки перехватов. Теперь, когда боеспособность систем «Ор Эйтан» доказана, ожидается значительный скачок в развитии оперативных возможностей систем ПВО с использованием лазерного оружия большой дальности.

Читайте нас также:
#израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • пк
    полосатый конь
    21-го сентября

    Лазерное оружие ни когда не станет панацеей. У него целый ряд проблем, от которых не получиться избавиться полностью. Его легко обмануть (ложная фокусировка), легко защитить от него объект (тепловое экранирование, аэрогели, зеркала). Любое отклонение погоды от идеальной, снижает эффективность от несколько раз и до почти нуля. И это далеко не весь список.

    2
    0
  • A
    Aleks
    21-го сентября

    Про непробиваемый,,Железный купол ,,мы уже знаем.,,Стальной луч,,видимо из той же оперы.😎

    5
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 131
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 296
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 240
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 427

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 19
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 19
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 37
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 32
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 110
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 41
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 19
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 19
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео