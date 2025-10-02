«В целом ситуация неприятная. Если нападение на страны Балтии произойдет, то именно сейчас — в ближайшие 12–16 месяцев. Путину необходимо переломить ход войны, а окно, в котором НАТО совершенно не готово воевать, вскоре начнет закрываться, деньги тоже начинают заканчиваться.

Захватить сейчас легко доступную часть Балтии, а затем попытаться обменять её на Украину, разрушить НАТО — это реалистичный план, для которого в данный момент есть все предпосылки.

Всё зависит от того, как он оценивает возможное участие США. В любом случае, на то, что нам удастся избежать гораздо более тяжёлых гибридных операций, надеяться, по-моему, уже не приходится. Или Путину придётся думать о паузе. Либо эскалация, либо пауза. Думаю, в 2026 году это решение будет принято», — пишет он.