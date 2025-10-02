Baltijas balss logotype
«Если Россия нападет, то в ближайшие месяцы» - Лиепниекс 8 1596

В мире
Дата публикации: 02.10.2025
press.lv
Изображение к статье: «Если Россия нападет, то в ближайшие месяцы» - Лиепниекс

Cвоим мнением международной обстановки в X поделился обозреватель политических процессов Юргис Лиепниекс.

«В целом ситуация неприятная. Если нападение на страны Балтии произойдет, то именно сейчас — в ближайшие 12–16 месяцев. Путину необходимо переломить ход войны, а окно, в котором НАТО совершенно не готово воевать, вскоре начнет закрываться, деньги тоже начинают заканчиваться.

Захватить сейчас легко доступную часть Балтии, а затем попытаться обменять её на Украину, разрушить НАТО — это реалистичный план, для которого в данный момент есть все предпосылки.

Всё зависит от того, как он оценивает возможное участие США. В любом случае, на то, что нам удастся избежать гораздо более тяжёлых гибридных операций, надеяться, по-моему, уже не приходится. Или Путину придётся думать о паузе. Либо эскалация, либо пауза. Думаю, в 2026 году это решение будет принято», — пишет он.

#война #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • A
    Aleks
    3-го октября

    Зачем Путину территория Прибалтики,особенно Латвии?! Она и так зачищается без всяких войн .Полезных ископаемых на миллиарды долларов здесь нет как на Украине,а русские в этих странах никакой ценности для олигархической власти России не представляют. Ну если только помочь властям Латвии обнулить долги и для того,чтобы легализовать награбленное,ведь во время войны об наворованном сразу забудут и никто не будет смотреть,в каком направлении исчезли некоторые господа в пиджаках и полученных костюмах ..

  • A
    Aleks
    Aleks
    3-го октября

    В полувоенных костюмах

  • ЯО
    Яшка Одесский
    3-го октября

    BB, вам больше публиковать нечего? Кому интересно это дерьмо, которое несёт этот больной?

  • 3-го октября

    вот запомните его слова, и если не нападёт увольняйте его, чтоб другим не повадно было чушь нести за деньги налогоплательщиков

  • lo gos
    lo gos
    3-го октября

    А если нет? Он за базар отвечает? Если не нападает, он должен сделать gangbang с неграми.

  • МЯ
    Микелис Янсонс
    3-го октября

    Дух Навального назвал 2028.

  • 010725
    010725
    3-го октября

    Суровый мушшина - аж нос набок свёрнут. А уровень экспертизы, как у блондинки.

    • Какова вероятность встретить на улице динозавра прямо сейчас ?
    • 50 процентов !
    • как так ?
    • Либо встречу, либо не встречу.
  • З
    Злой
    2-го октября

    Кто-нибудь понял что он сказал?

Читать все комментарии

