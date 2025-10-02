Сначала на прохожих, которые шли в синагогу в Йом-Кипур, был совершен наезд, а затем - нападение с ножом.

По данным полиции не менее четырех человек получили ранения в результате нападения на синагогу в Манчестере. Двое из них скончались в больнице. Правоохранительные органы сообщили, что подозреваемый был застрелен. Число пострадавших и степень их ранений на данный момент не уточняются.

Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм заявил, что это был "серьезный инцидент", с которым "эффективно" справились полиция и люди, находившиеся на месте.

Нападение произошло в тот момент, когда еврейская община отмечает Йом Кипур: многие верующие идут в синагоги и отмечают этот день постом.

В 9 часов 31 минуту по британскому времени полиция получила сообщения о том, что том, что автомобиль въехал в прохожих у синагоги еврейской общины Хитон-парк, и один человек получил ножевые ранения.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности и медики. Они обнаружили четырёх раненых. По словам представителей правоохранительных органов, травмы были получены как в результате столкновения с автомобилем, так и в результате ножевых ранений. Полиция объявила проведение операции "Платон". Это комплекс мер реагирования экстренных служб на масштабные инциденты, включая террористические атаки. В таких случаях экстренные службы, такие как скорая помощь, начинают следовать протоколам.

Глава британского правительства Кир Стармер сказал, что потрясен нападением на синагогу. "Мои мысли с близкими всех пострадавших, и я выражаю благодарность экстренным службам и всем спасателям", - подчеркнул премьер-министр.