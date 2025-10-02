Baltijas balss logotype
В эфиопской церкви обрушились строительные леса — погибли не менее 30 человек 1 129

В мире
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В эфиопской церкви обрушились строительные леса — погибли не менее 30 человек

На севере Эфиопии в православной церкви в результате обрушения строительных лесов погибли не менее 30 человек и несколько десятков получили ранения, сообщили в среду местные власти, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Сотни верующих собрались в церкви в городе Арети, расположенном в регионе Амхара, чтобы отпраздновать религиозный праздник, несмотря на продолжающиеся ремонтные работы, сообщил врач местной больницы.

По данным государственного вещателя EBC, вокруг 50-метровых стен церкви были установлены строительные леса, которые не соответствовали строительным нормам. Некоторые верующие поднялись на них, чтобы лучше видеть происходящее, что и привело к обрушению конструкций, под которыми оказались десятки людей.

Спасательные службы работали до позднего вечера среды, чтобы освободить находившихся под завалами.

#африка #религия
(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го октября

    ох уж эти знаменитые эфиопские инженеры... 🙄

    1
    3

