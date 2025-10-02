На севере Эфиопии в православной церкви в результате обрушения строительных лесов погибли не менее 30 человек и несколько десятков получили ранения, сообщили в среду местные власти, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Сотни верующих собрались в церкви в городе Арети, расположенном в регионе Амхара, чтобы отпраздновать религиозный праздник, несмотря на продолжающиеся ремонтные работы, сообщил врач местной больницы.

По данным государственного вещателя EBC, вокруг 50-метровых стен церкви были установлены строительные леса, которые не соответствовали строительным нормам. Некоторые верующие поднялись на них, чтобы лучше видеть происходящее, что и привело к обрушению конструкций, под которыми оказались десятки людей.

Спасательные службы работали до позднего вечера среды, чтобы освободить находившихся под завалами.