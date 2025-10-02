«Враг не останавливается, мы каждый день теряем людей. Становится только хуже и тяжелее. Может быть, тогда, когда русские дойдут до Днепра или Харькова, наконец придет на помощь Европа и все вместе погоним русских». Пока же, подчеркнул господин Ковалев, «Европа в действительности импотентна. Как это может быть, что залетают пятнадцать дронов, но поляки стоят и смотрят!»

Начальник логистики батальона Алексей Якименко рассказал, что узнал, побывав у жены с двумя детьми, живущих в Польше: «Нам там известны какие десять поляков, и никто из них не сказал, что защитит Польшу, если нападут русские. Они уедут прочь, кто в Германию, кто в Испанию. Это мне трудно понять. Когда там был последний раз, они спрашивали, как поступлю. Ответил, что после отпуска вернусь в Украину в свое подразделение. Они недоверчиво посмотрели на меня как на какого-то душевнобольного человека».

Сам А.Климовичс отмечает разницу в настроениях солдат и населения подонтрольного Киеву региона Донецкой области: «На Краматорском рынке хотел поговорить с местными жителями, что они думают о долгой войне. Некоторые из опрошенных выглядели так, как будто были бы совсем равнодушными людишками. Кто-то из торговцев сказал — мы человечки маленькие, от нас ничего не зависит. Понял, что ему совсем напрасно задавать простой вопрос — кто виноват в развязывании этой войны и всем огромном разрушении. Когда об этом позже рассказал Кубе, тот ответил — это «ждуны» - люди, которые в действительности ждут прихода русских.

Совсем другая 84-летняя Лида, которая продает совсем немного собственноручно выращенных пряностей, яиц и еще кое-чего. Она уверена, что Россия продолжит делать то, что не достигла еще в годы голодомора или большого голода тридцатых годов прошлого века. Тогда Россия желала уничтожить украинцев. Войне, сказала Лида, не суждено так скоро закончиться».