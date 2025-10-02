Baltijas balss logotype
Вот придет на помощь Европа и все вместе погоним русских! 8 303

В мире
Дата публикации: 02.10.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Вот придет на помощь Европа и все вместе погоним русских!

Командир взвода Украинской национальной гвардии Вадим Ковалев, 33 года, позывной Куба, в беседе с посетившим линию фронта военным корреспондентом Latvijas Avīze Атисом Климовичсом «признал, что ситуация становится все тяжелее».

«Враг не останавливается, мы каждый день теряем людей. Становится только хуже и тяжелее. Может быть, тогда, когда русские дойдут до Днепра или Харькова, наконец придет на помощь Европа и все вместе погоним русских». Пока же, подчеркнул господин Ковалев, «Европа в действительности импотентна. Как это может быть, что залетают пятнадцать дронов, но поляки стоят и смотрят!»

Начальник логистики батальона Алексей Якименко рассказал, что узнал, побывав у жены с двумя детьми, живущих в Польше: «Нам там известны какие десять поляков, и никто из них не сказал, что защитит Польшу, если нападут русские. Они уедут прочь, кто в Германию, кто в Испанию. Это мне трудно понять. Когда там был последний раз, они спрашивали, как поступлю. Ответил, что после отпуска вернусь в Украину в свое подразделение. Они недоверчиво посмотрели на меня как на какого-то душевнобольного человека».

Сам А.Климовичс отмечает разницу в настроениях солдат и населения подонтрольного Киеву региона Донецкой области: «На Краматорском рынке хотел поговорить с местными жителями, что они думают о долгой войне. Некоторые из опрошенных выглядели так, как будто были бы совсем равнодушными людишками. Кто-то из торговцев сказал — мы человечки маленькие, от нас ничего не зависит. Понял, что ему совсем напрасно задавать простой вопрос — кто виноват в развязывании этой войны и всем огромном разрушении. Когда об этом позже рассказал Кубе, тот ответил — это «ждуны» - люди, которые в действительности ждут прихода русских.

Совсем другая 84-летняя Лида, которая продает совсем немного собственноручно выращенных пряностей, яиц и еще кое-чего. Она уверена, что Россия продолжит делать то, что не достигла еще в годы голодомора или большого голода тридцатых годов прошлого века. Тогда Россия желала уничтожить украинцев. Войне, сказала Лида, не суждено так скоро закончиться».

Читайте нас также:
#война на украине #Евросоюз #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го октября

    Надоело уже это пуканье в пудру - что хохловоЕнов, что местных.

    3
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    2-го октября

    "Вот придёт Европа и Мы...",бедолага,мечтать не вредно,за чем армиям ЕС ложить своих солдат,если есть Вы,да и в 3-ию Мировую вмазаться ,кроме Балтийских шакалов не у кого желания нет.

    17
    1
  • 2-го октября

    вы сначало ознокомьтесь с фамилиями людей которые ответственны за голодомор 30-ых годов, а потом уже говорите кто был виновен, историки блин

    13
    1
  • З
    Злой
    2-го октября

    Ну что они могли ответить по поводу дронов, представьте ситуацию- боксёр- профессионал настало в бензобака дрыщу- водителю и что этот дрыщ сможет сделать? Он будет стоять и смотреть и радоваться тому что не отгрёб по роже, так и в ситуации с дронами.

    4
    2
  • З
    Злой
    Злой
    2-го октября

    ......нассал в бензобак.......

    1
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го октября

    "...Россия желала уничтожить украинцев". А эта выжившая из ума старуха не помнит кто именно призывал воевать с Россией до последнего украинца? Напомню: мэр Лондона и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон! И где тут Россия?!

    26
    3
  • Д
    Дед
    2-го октября

    Там война и люди, что должны были рассказывать этому Климовичу правду? Думаю СБУ там шпионов ловит. А записывать в шпионы в " демократических" странах умеют. Вон и Садальский уже для Бражки нежелателен.

    18
    2
  • З
    Злой
    Дед
    2-го октября

    Алкоголь- зло и для женщины тоже.

    12
    2
Читать все комментарии

