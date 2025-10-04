Власти Израиля распорядились прекратить операцию по оккупации Газы.

Соответствующее решение было принято после того, как воюющие стороны согласились приступить к выполнению мирного плана президента США Дональда Трампа. В итоге израильским военным приказано сократить активность в Газе до минимума. Разрешены будут только оборонительные действия.

До этого Трамп, получив ответ ХАМАС, заявил о приближении мира на Ближнем Востоке. Кроме того, он поблагодарил все страны, которые содействовали этому процессу.