Призывы Трампа не помешали Израилю продолжить бомбежки Газы 0 319

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Призывы Трампа не помешали Израилю продолжить бомбежки Газы
ФОТО: Global Look Press

Al Jaseera: Израиль снова ударил по Газе после призывов Трампа прекратить обстрелы.

Несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить обстрелы сектора Газа, Израиль снова ударил по этой территории авиацией и артиллерией. Жертвами бомбардировок уже стали семь человек. Об этом сообщил канал Al Jaseera.

Кроме того, разрушены больше двух десятков домов. Как заявила Баптистская больница города Газы, в результате удара по жилому дому в районе Туффа пострадали четыре человека. Четверых из них спасти не удалось. Кроме того, обстреляна больница Насера ​​в Хан-Юнисе. Врачам не удалось сохранить жизни двух детей.

До этого радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что власти Израиля приказали прекратить операцию по оккупации Газы. Это решение было принято после того, как воюющие стороны согласились приступить к выполнению мирного плана Трампа. Израильским военным будто бы велели сократить боевые действия и оккупацию в Газе до минимума и разрешили вести исключительно оборонительные действия.

Читайте нас также:
#израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

