Уничтожить! Нетаньяху лично одобрил атаки судов с гумпомощью для Газы 1 527

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Уничтожить! Нетаньяху лично одобрил атаки судов с гумпомощью для Газы
ФОТО: Global Look Press

CBS News: лидер Израиля Нетаньяху лично одобрил атаку судов с гумпомощью для Газы.

Стало известно о личном одобрении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху атаки судов с гумпомощью для Газы. Об этом сообщает CBS News.

«Нетаньяху в начале прошлого месяца напрямую одобрил военные операции на двух судах, которые входили в состав флотилии, направлявшейся в Газу и перевозившей гуманитарную помощь и пропалестинских сторонников, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг», — говорится в сообщении.

По данным сотрудников американской разведки, 8 и 9 сентября израильские войска запустили беспилотники с подводной лодки и сбросили зажигательные устройства на суда, пришвартованные у тунисского порта Сиди-Бу-Саид, что привело к пожару. При этом уточняется, что в соответствии с международным гуманитарным правом применение зажигательного оружия против гражданского населения или гражданских объектов запрещено при любых обстоятельствах.

#израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
7
2
8

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    4-го октября

    Кровь Шекельгрубера кипит в моих жилах.Нетаньяху.😈🔯👽

    6
    5

