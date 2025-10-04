Стало известно о личном одобрении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху атаки судов с гумпомощью для Газы. Об этом сообщает CBS News.

«Нетаньяху в начале прошлого месяца напрямую одобрил военные операции на двух судах, которые входили в состав флотилии, направлявшейся в Газу и перевозившей гуманитарную помощь и пропалестинских сторонников, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг», — говорится в сообщении.

По данным сотрудников американской разведки, 8 и 9 сентября израильские войска запустили беспилотники с подводной лодки и сбросили зажигательные устройства на суда, пришвартованные у тунисского порта Сиди-Бу-Саид, что привело к пожару. При этом уточняется, что в соответствии с международным гуманитарным правом применение зажигательного оружия против гражданского населения или гражданских объектов запрещено при любых обстоятельствах.