«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 0 257

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны

В войне решающую роль играет соотношение личного состава у сторон. При этом качество и технологии могут частично компенсировать недостаток людей, но при численном превосходстве это не спасет, и придется искать резервы. Об этом в эфире Киев24 рассказал ветеран, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий.

"У войны есть своя арифметика, и эта арифметика очень жесткая и неумолимая. Она упирается в то, что если у тебя в разы меньше личного состава, чем у врага, то что бы ты ни делал - ты выше определенной планки не прыгнешь", - отметил аналитик.

По его словам, если у тебя людей хотя бы в два-три раза меньше, то это еще можно компенсировать более эффективным управлением, качеством людей, лучшими технологиями.

"Но когда разница в 10-15 раз - ничем это не компенсируешь. Просто надо еще людей. И вот любой полководец, именно командующий высокого уровня, упирается в это ограничение и начинает рано или поздно кричать "Эй, тыл, дай нам людей, пополни нас, потому что мы больше не можем тебя защищать"", - сказал Дикий.

По его мнению, на уровне подразделений "еще можно набрать исключительно добровольцев", но на уровне всего фронта и даже отдельного рода войск - нет.

Мобилизация в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, нардеп Федор Вениславский объяснил, угрожает ли мобилизации выезд 18-22-летних мужчин за границу. По его словам, разрешение на выезд не влияет на мобилизационные процессы. "Потому что мобилизационный возраст начинается с 25 лет. Соответственно, никакие мобилизационные процессы под угрозой не находятся", - заверил парламентарий.

Также писали, что одну категорию мужчин с инвалидностью с 1 октября могут мобилизовать. Речь шла о том, в период общего призыва мужчины с подтвержденной инвалидностью входят в число тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Но таких украинцев могут зачислить в ряды ВСУ. Чтобы этого не произошло, стоит запомнить правила и должным образом оформить отсрочку.

Читайте нас также:
#война на украине #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
