Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что с неработающих граждан или получающих теневые доходы, необходимо собирать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования. Она предлагает ориентироваться на сумму в 45 тыс. руб. в год (470 евро).

«Пенсионеры, наши дети, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем — вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают… Это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос — а за счет каких источников доходов они живут?», - вопрошает Матвиенко.

Матвиенко выразила уверенность, что «любой здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить», поскольку это «не колоссальные средства». Она призвала, не затягивая, работать над этим предложением.

Отметим, что в Белоруссии власти борются с "тунеядцами" уже 10 лет. 2 апреля 2015 года в РБ был принят так называемый декрет №3 о "тунеядцах" ("О предупреждении социального иждивенчества").

По документу те, кто в течение календарного года работал менее 183 дней, должны заплатить сбор в 20 базовых величин (в то время эквивалент примерно 200 долларов США). От налога освобождались студенты дневных отделений, солдаты-срочники, матери, воспитывающие детей до 7 лет, те, кто живет за границей, и некоторые другие категории граждан.

В марте 2017 года Лукашенко приостановил действие декрета № 3. В 2018 году его переработали — «налог» как таковой отменили, но ввели реестр неработающих граждан, которые должны оплачивать полную стоимость некоторых госуслуг (например, коммунальные услуги и отопление без льгот).