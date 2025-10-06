Baltijas balss logotype
Кто не работает – тот не ест: в России готовят налог на тунеядцев 1 253

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто не работает – тот не ест: в России готовят налог на тунеядцев

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что с неработающих граждан или получающих теневые доходы, необходимо собирать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования. Она предлагает ориентироваться на сумму в 45 тыс. руб. в год (470 евро).

«Пенсионеры, наши дети, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем — вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают… Это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос — а за счет каких источников доходов они живут?», - вопрошает Матвиенко.

Матвиенко выразила уверенность, что «любой здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить», поскольку это «не колоссальные средства». Она призвала, не затягивая, работать над этим предложением.

Отметим, что в Белоруссии власти борются с "тунеядцами" уже 10 лет. 2 апреля 2015 года в РБ был принят так называемый декрет №3 о "тунеядцах" ("О предупреждении социального иждивенчества").

По документу те, кто в течение календарного года работал менее 183 дней, должны заплатить сбор в 20 базовых величин (в то время эквивалент примерно 200 долларов США). От налога освобождались студенты дневных отделений, солдаты-срочники, матери, воспитывающие детей до 7 лет, те, кто живет за границей, и некоторые другие категории граждан.

В марте 2017 года Лукашенко приостановил действие декрета № 3. В 2018 году его переработали — «налог» как таковой отменили, но ввели реестр неработающих граждан, которые должны оплачивать полную стоимость некоторых госуслуг (например, коммунальные услуги и отопление без льгот).

#россия #работа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Главные тунеядцы -это власть. Если бы власть работала как надо,то в богатейшей природными ресурсами России вообще не должно быть бедных и детям не скидывались бы по СМС жители ,хотя олигархи могли бы вылечить всех больных детей за раз так как почти все в списке Форбс. Как дядя Вася,бомж в законе,будет платить деньги за тунеядство?! А сынка какого либо олигарха и мажора никто и не заметит.Пострадают опять те,с кого можно спросить и чтобы поднять благосостояние депутатов и чиновников .

    6
    3

