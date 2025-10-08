Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скоро увидите! Зеленский анонсировал серию спецопераций против России 1 734

В мире
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Скоро увидите! Зеленский анонсировал серию спецопераций против России
ФОТО: Global Look Press

Зеленский заявил об утверждении плана спецопераций СБУ против России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении плана спецопераций Службы безопасности Украины (СБУ) против России. Об этом он сообщил в ходе вечернего обращения, публикация доступна в его Telegram-канале.

«По поводу наших операций — я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну», — рассказал украинский лидер.

Ранее Зеленский сообщил, что США разблокировали возможности закупки американских зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

По теме: России не хватает систем ПВО и ПРО для отражения ударов Украины

Читайте нас также:
#война в украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
1
2
0
9

Оставить комментарий

(1)
  • AE
    Al Ekses
    9-го октября

    Как быстро в современном мире терроризм «нашего сукиного сына» (цитата) стал называться «спецоперацией». И все довольны, все хлопаем.

    30
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп странно ответил на вопрос об Украине
Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили
Изображение к статье: Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили
В Регистре народонаселения Эстонии можно будет указать диалект
Изображение к статье: В Регистре народонаселения Эстонии можно будет указать диалект
Советник Ельцина из США назвал ключевые факторы распада СССР
Изображение к статье: Советник Ельцина из США назвал ключевые факторы распада СССР
Изображение к статье: Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира - президент Израиля
Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира - президент Израиля 1 49
Изображение к статье: Зеленский назвал причину ударов РФ по объектам энергетики
Зеленский назвал причину ударов РФ по объектам энергетики 1 201
Изображение к статье: Трамп отправится на Ближний Восток
Трамп отправится на Ближний Восток 62
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвала инциденты с дронами частью «гибридной войны»
Фон дер Ляйен назвала инциденты с дронами частью «гибридной войны» 82

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 4
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 25
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 12
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 13
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 50
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 80
Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 4
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 25
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео