Зеленский заявил об утверждении плана спецопераций СБУ против России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении плана спецопераций Службы безопасности Украины (СБУ) против России. Об этом он сообщил в ходе вечернего обращения, публикация доступна в его Telegram-канале.

«По поводу наших операций — я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну», — рассказал украинский лидер.

Ранее Зеленский сообщил, что США разблокировали возможности закупки американских зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

