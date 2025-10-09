Baltijas balss logotype
Экс-премьер Великобритании получает зарплаты в американских компаниях

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экс-премьер Великобритании получает зарплаты в американских компаниях

Американский технологический гигант Microsoft нанял бывшего британского премьер-министра от Консервативной партии Риши Сунака на должность советника.

Сунак работает в Microsoft в должности старшего советника с частичной занятостью, консультируя компанию по "макроэкономическим и геополитическим тенденциям", а также выступая от ее имени на мероприятиях.

Во избежание конфликта интересов ему запрещено консультировать Microsoft по вопросам британской политики, а также заниматься лоббизмом и использовать свои знакомства в политических кругах.

Также Сунак будет передавать всю зарплату в Microsoft благотворительной организации The Richmond Project, которую основал с женой Акшатой Мурти для развития математических навыков у детей.

Помимо работы в Microsoft, британский экс-премьер работает в стартапе искусственного интеллекта Anthropic из Сан-Франциско и инвестиционном банке Goldman Sachs, где ранее работал в 2001-2004 годах.

Риши Сунак возглавлял правительство Великобритании с октября 2022 года по июль 2024 года, когда его партия проиграла всеобщие выборы.

Читайте нас также:
#великобритания #риши сунак
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео