Глава МИД Эстонии успокаивает паникеров: на границе с Россией всё спокойно

В мире
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава МИД Эстонии успокаивает паникеров: на границе с Россией всё спокойно

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал преувеличенными сообщения о напряженной ситуации на границе с Россией, которые распространились в сети после закрытия участка дороги, проходящего по российской территории в районе села Саатсе.

"Сообщения о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряженной, являются преувеличенными", – убеждает Тсахкна в соцсети Х.

В пятницу Эстония из-за фиксации на территории РФ вооруженных российских военных закрыла дорогу, которая соединяет эстонские населенные пункты, но частично проходит по территории России. Тсахкна объяснил, что это сделали для избежания "инцидентов".

"В юго-восточной Эстонии есть дорога, которая на короткое время пересекает российскую территорию. Местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки. В пятницу мы заметили на этой дороге, на российской стороне, семь вооруженных российских военнослужащих. Чтобы избежать возможных инцидентов, мы временно остановили там движение транспорта", – написал министр.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе Эстония планирует полностью прекратить использование этой дороги. Альтернативный маршрут, обходящий территорию России, уже существует, а новый находится в стадии строительства.

"Нынешняя ситуация является исторической аномалией. Чтобы было понятно: на границе не происходит ничего чрезвычайного. Россияне действуют несколько более уверенно и заметно, чем раньше, но ситуация остается под контролем", – написал Тсахкна.

#эстония #россия-евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    12-го октября

    надеюсь правительство и парламент уже успели эвакуироваться в Финляндию и теперь будут руководить в эмиграции ????

    20
    4
  • А
    Алекс
    Ехидный
    12-го октября

    Путлер и госдура может эвакуироваться только в Северную Корею или в Гаагу на скамью подсудимых

    2
    22

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

