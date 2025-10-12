Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Замечен враг! Эстония закрывает проезд через Саатсеский сапог 2 406

В мире
Дата публикации: 12.10.2025
BNS
Изображение к статье: Замечен враг! Эстония закрывает проезд через Саатсеский сапог

В пятницу вечером Департамент полиции и погранохраны Эстонии временно закрыл движение по так называемому Саатсескому сапогу на восточной границе в связи с замеченным пограничниками на территории России передвижением воинского подразделения, более крупного, чем обычно.

"Саатсеский сапог" - участок российской территории, вдающийся в эстонский уезд Выру. Через него проходит примерно километровый отрезок дороги, которым пользуются местные жители, чтобы не делать объезд по окружной дороге.

Департамент распространил видеозапись, на которой видны семь вооруженных мужчин, стоящих на дороге.

Движение по дороге, частично проходящей по территории Псковской области России, перекрыто в целях предупреждения возможных провокаций и обеспечения безопасности граждан Эстонии.

Эстония потребовала от России объяснений в связи с наблюдаемой повышенной активностью, на что был получен ответ, что ничего не происходит и что Россия принимает "обычные меры".

Глава МВД Эстонии Игорь Трегубов в субботу вечером заявил, что, согласно последним сведениям, российские вооруженные формирования покинули окрестности Саатсеского сапога, однако движение через эту территорию будет закрыто как минимум до вторника.

Читайте нас также:
#эстония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    12-го октября

    "Саатсеский сапог" - участок российской территории. О чём вообще речь?

    8
    2
  • Е
    Ехидный
    12-го октября

    семь вооруженных мужчин ??? было бы восемь то вообще осбосрались бы ??? вояки епт !!!!

    16
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
Трамп объявил Израиль победителем
Изображение к статье: Трамп объявил Израиль победителем
Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах
Изображение к статье: Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах
Изображение к статье: Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником
Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником 1 1195
Изображение к статье: Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая
Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая 598
Изображение к статье: В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок
В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок 464
Изображение к статье: «План Трампа из 20 пунктов» для Газы - что дальше?
«План Трампа из 20 пунктов» для Газы - что дальше? 71

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 21
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
1
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1 46
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 5
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 20
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 80
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 122
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 21
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
1
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1 46
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 5

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео