В пятницу вечером Департамент полиции и погранохраны Эстонии временно закрыл движение по так называемому Саатсескому сапогу на восточной границе в связи с замеченным пограничниками на территории России передвижением воинского подразделения, более крупного, чем обычно.

"Саатсеский сапог" - участок российской территории, вдающийся в эстонский уезд Выру. Через него проходит примерно километровый отрезок дороги, которым пользуются местные жители, чтобы не делать объезд по окружной дороге.

Департамент распространил видеозапись, на которой видны семь вооруженных мужчин, стоящих на дороге.

Движение по дороге, частично проходящей по территории Псковской области России, перекрыто в целях предупреждения возможных провокаций и обеспечения безопасности граждан Эстонии.

Эстония потребовала от России объяснений в связи с наблюдаемой повышенной активностью, на что был получен ответ, что ничего не происходит и что Россия принимает "обычные меры".

Глава МВД Эстонии Игорь Трегубов в субботу вечером заявил, что, согласно последним сведениям, российские вооруженные формирования покинули окрестности Саатсеского сапога, однако движение через эту территорию будет закрыто как минимум до вторника.