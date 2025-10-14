Baltijas balss logotype
Гражданина Эстонии, переславшего России 50 евро, заставили поддержать и Украину 2 678

В мире
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гражданина Эстонии, переславшего России 50 евро, заставили поддержать и Украину

Государственная прокуратура Эстонии наказала местного жителя, который делал пожертвования российской организации, тем, что заставила его заплатить значительную сумму Украинскому центру. Об этом сообщает ERR.

В 2022 году криптоинвестор, имя которого не разглашается, трижды пожертвовал средства организации, занимающейся закупкой оборудования для российских военнослужащих, воюющих в Украине.

Криптоинвестор, находившийся в Эстонии, сделал со своего счета на криптобирже Binance три платежа по 0,0008 биткоина. Из-за колебаний курса сумма переводов в разные даты составляла соответственно 23,30 евро, 15,20 евро и 16,10 евро, то есть всего было пожертвовано 54,60 евро.

Помощник государственного прокурора Маргарет Берес решила, что в данном случае возможно применить оппортунитет – меру, позволяющую прекратить уголовное дело без суда, если подозреваемый выполнит определенные условия.

Инвестор согласился пожертвовать украинской благотворительной организации сумму, в 30 раз превышающую его переводы на поддержку российской армии, то есть 1638 евро.

Прокуратура случайным образом выбрала получателя пожертвования – им стала действующая в Таллине некоммерческая организация "Украинский культурный центр". Кроме того, криптоинвестора ждет 75 часов общественно полезных работ в течение полугода.

По словам Берес, если подозреваемый уклонится от выполнения этих обязательств, то прокуратура возобновит уголовное производство.

#эстония #биткоин
Оставить комментарий

(2)
  • V M
    V. M.
    14-го октября

    Прекрасный вариант решения проблемы и образец правосудия.

    В России перевод, сделанный в 2022 году в адрес благотворительной организации, помогающей украинским беженцам (речь даже не о закупках обмундирования на фронт), заканчивается уголовным делом о госизмене и сроками в 10-15 лет (!).

    2
    11
  • Мп
    Мимо проходил
    V. M.
    14-го октября

    Я вам больше скажу: в США поддержка гитлеровской Германии и вложение в неё десятков миллионов иногда наказывалось вручением почетной медали Конгресса США.

    19
    1

