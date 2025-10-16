Baltijas balss logotype
Трамп разговаривает с Путиным по телефону 0 675

В мире
Дата публикации: 16.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Трамп разговаривает с Путиным по телефону
ФОТО: dreamstime

В пятницу в Белом доме ждут президента Украины Владимира Зеленского. Президент США анонсировал, что в данный момент разговаривает по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длительный, и по его завершении я, как и президент Путин, сообщу о его содержании. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!", - заявил Трамп в своей соцсети Truth.

В пятницу в Белом доме ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом, в ходе которой лидеры двух стран обсудят поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Трамп заявил, что до принятия окончательного решения о передаче Украине этих ракет ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом России.

В Кремле подчеркнули, что использование этих ракет Украиной "будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США".

Оставить комментарий

