Несмотря на смену российского владельца, работающая в Литве сеть небольших магазинов Mere вскоре может попасть в список компаний, подпадающих под санкции, заявил министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас.

«Недавние изменения и перестановки в Mere, когда собственность переходит к другим владельцам, не должны вводить нас в заблуждение. Ведомства работают, мы сотрудничаем с Министерством иностранных дел, чтобы выяснить, кто новые акционеры, и направление остаётся неизменным. Мы по-прежнему планируем все необходимые юридические действия с нашей стороны, чтобы это коммерческое предприятие было санкционировано в ближайшее время», — заявил министр в Сейме во время "Правительственного часа".

Так он ответил на вопрос бывшего министра Лукаса Савицкаса о том, что планируется сделать в отношении этой розничной сети.

Портал деловых новостей Verslo zinios» писал, что в составе акционеров компании Valiente, владеющей сетью Mere, насчитывающей 19 магазинов, произошли изменения: несколько граждан России передали свои права собственности испанской компании Vigalight, которая развивает аналогичный бизнес в Барселоне, а среди менеджеров этой компании - другие русские фамилии.

По данным Реестрового центра, с 19 сентября Анна и Андрей Шнайдер, Андрей Вейкулайнен, Валерий Лаковлев и Рустам Килижеков больше не являются акционерами Valiente. Весь пакет акций перешел к компании Vigalight, созданной в Барселоне в прошлом году.

По информации Verslo zinios, с января 2025 года компанию Vigalight возглавляет Илья Эйгин (вместо Игоря Ягупова), а представителем компании назначена Елена Автаева (вместо Лилии Астаниной), свидетельствуют данные испанского регистрационного издания Boletin Oficial del Registro Mercantil.

Данные Литовского Реестрового центра показывают, что конечным бенефициарным владельцем Valienteс 66% акций является гражданин России А. Шнайдер.

Напомним, что ранее нацобъединение Латвии требовало закрытия магазинов с данным брендом, так как они принадлежат россиянам. Однако торовля продуктами питания не подпадает под санкции.