Третья мировая война из-за Украины не начнется - Трамп 2 984

В мире
Дата публикации: 17.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Третья мировая война из-за Украины не начнется - Трамп
ФОТО: пресс-фото

Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Президент США, по его словам, пытается остановить войну в Украине, чтобы "помочь Европе" и "спасти много жизней", пишет DW.

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме в четверг, 16 октября, заверил, что не позволит войне России против Украины перерасти в глобальный конфликт. "Думаю, это могло бы привести к третьей мировой войне. Но этого не произойдет", - заявил Трамп.

Причиной начала полномасштабной войны в Украине действующий американский президент назвал ошибочную политику своего предшественника Джо Байдена. "Украина была в центре внимания Путина, но он никогда не сделал бы ничего подобного (во время президентства Трампа. - Ред.). Это произошло, потому что были приняты некоторые действительно плохие решения", - заявил глава Белого дома, отметив, что, заступив на президентский пост, он обнаружил в этом вопросе "полный беспорядок".

Трамп, по его собственным словам, пытается добиться прекращения войны в Украине, "только для того, чтобы спасти души" людей. "Я делаю это не для нас. Мы отделены океаном (от Европы. - Ред.). Я делаю это также чтобы помочь Европе. Они хотят, чтобы война кончилась, но не могут этого добиться. А я могу. Я думаю, мы добьемся успеха, спасем много жизней. Это нужно сделать", - сказал президент США.

Трамп назвал сроки своей новой встречи с Путиным и состав делегации США

На той же пресс-конференции глава Белого дома сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится, "вероятно, в течение двух недель". По его словам, госсекретарь США Марко Рубио намерен перед этим встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Участвовать в переговорах с Россией также будут вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, указал Трамп.

Глава Белого дома указал, что отношения между Путиным и Зеленским - "ужасные", и это мешает организовать совместную встречу с ними. Трамп также заявил, что обсуждал с президентом РФ возможность поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине, и что Путина "очень не обрадовала" такая перспектива.

Встреча президентов США и Украины и ракеты Tomahawk

17 октября запланирована встреча Трампа с прилетевшим в США украинским президентом Владимиром Зеленским. Ожидается, что на ней будет обсуждаться, в том числе, возможность предоставления Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, о которой президент США говорил несколькими днями ранее. Зеленский пообещал, что если Украина получит эти ракеты, то будет использовать их только против военных целей.

16 октября Трамп два часа проговорил с Путиным по телефону, после чего объявил, что два лидера договорились встретиться в Будапеште. Президент США заявил также, что в ходе разговора был достигнут "большой прогресс", и он обсудит его итоги с Зеленским 17 октября. Украинский лидер написал в Telegram: "Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках".

DW

#война рф и украины #дональд трамп
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    17-го октября

    Конечно,третья мировая не начнется,ведь Главный раввин России Берл Лазар и Главный раввин Украины Моше Асман большие друзья и из одной и той же синагоги Хабад США.И Трамп это прекрасно знает. Знает и то ,что Лазар и Асман-личные раввины Путина-Менделя(Медведева) и Зеленского... Как Путин может ненавидеть Зеленского,а Зеленский Путина?!🔯😂Лапша,лапша,лапша😈👽

    2
    5
  • З
    Злой
    17-го октября

    Конечно не обрадовала новость о томогавках, ведь эти ракеты могут нести ядерный заряд и в ответ придётся нанести ядерный удар туда откуда они прилетят, а это всё , украины не будет, это и огорчает мистера П., в его планы это не входило явно.

    8
    3

